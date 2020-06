Reinbeker St.-Adolf-Stift hat erstmals eine Chefärztin

Reinbek. Zeitenwende im St.-Adolf-Stift. Zum ersten Mal in seiner 136-jährigen Geschichte hat das Krankenhaus in Reinbek, das lange von Ordensschwestern geführt worden ist, eine Chefärztin: Dr. Annette Sommerfeld wird fortan die Gefäßchirurgie des Hauses leiten. „Die große Stärke dieses Krankenhauses sehe ich in der visionären Entwicklung und dem ständigen Streben nach Perfektion in allen Bereichen, bei einem gleichzeitigen familiären Miteinander wegen der überschaubaren Größe“, schwärmte die Medizinerin in ihrer Antrittsrede.

Sommerfeld ist seit 20 Jahren Reinbekerin

Viele Patienten kennen sie noch als Annette Karrasch. Bereits seit 1997 war die heute 49-Jährige im St.-Adolf-Stift mit Pausen in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt 2016 als Geschäftsführende Oberärztin. Anschließend wechselte sie als Chefärztin ans Krankenhaus Buchholz in der Nordheide, wo sie die Abteilung für Gefäßchirurgie federführend aufgebaut hat. „Doch egal, wo ich gearbeitet habe, das St.-Adolf-Stift war immer das Krankenhaus, an dem sich die anderen messen lassen mussten“, sagt Annette Sommerfeld.

Darüber hinaus hat sie sich der Region im Süden Stormarns stets eng verbunden gefühlt. Hier leben nicht nur ihre Eltern, auch Sommerfeld selbst ist seit 20 Jahren Reinbekerin, ihre zwölfjährigen Zwillinge sind Schüler des Sachsenwaldgymnasiums. Wenn es ihre Zeit erlaubt, geht sie zum Ausgleich gern im Tonteich schwimmen oder im nahen Sachsenwald joggen.

Vorfreude angesichts der neuen Aufgabe

Die neue Chefärztin, die ab Herbst mit einem neuen Kollegen eine Doppelspitze bilden wird, sieht ihrer neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich habe zu vielen Mitarbeitern den Kontakt gehalten, habe die Veränderungen in dieser Klinik immer verfolgt. Deshalb freue ich mich, nun wieder zu dieser großen Familie zu gehören.“