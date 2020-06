Wahlkreis Stormarn-Süd: CDU sucht Bundestagskandidaten

Der CDU-Kreisvorsitzende Rasmus Vöge will als Nachfolger von Norbert Brackmann für den Bundestag kandidieren.

Ahrensburg/Mölln. In der CDU ist das Rennen um einen neuen Kandidaten im Bundestagswahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd (Wahlkreis 10) gestartet. Der aktuelle Abgeordnete Norbert Brackmann (65) aus Lauenburg hatte vor einer Woche angekündigt, bei der Wahl im Herbst 2021 nicht erneut zu kandidieren. Der Christdemokrat hatte das Direktmandat dreimal in Folge mit großem Abstand gewonnen.

Erster Bewerber um die Nachfolge ist der lauenburgische Kreisvorsitzende Rasmus Vöge. Ob es auch Interessenten aus Stormarn gibt, steht noch nicht fest. „Wir beraten jetzt darüber im Kreisvorstand“, sagt der Kreisvorsitzende Tobias Koch. Sicher ist, dass die Wahlkreismitgliederversammlung zur Bestimmung des CDU-Direktkandidaten am 15. oder 22. August in Stormarn ist. Die Kreise wechseln sich immer ab, 2016 war Breitenfelde Gastgeber.

Versammlungsort ist in Zeiten von Corona schwer zu finden

Stimmberechtigt sind mehr als 1000 Mitglieder der 50 Ortsverbände im Wahlkreis. „In Corona-Zeiten wird schon die Suche nach einem geeigneten Versammlungsraum eine Herausforderung“, sagt Tobias Koch.

Der 40 Jahre alte Rasmus Vöge war politisch schon einmal weit oben. Er war von 2002 bis 2010 Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) und von 2004 bis 2012 stellvertretender Landesvorsitzender der CDU. Bei der Landtagswahl 2012 scheiterte er in Ostholstein-Nord knapp an seinem SPD-Gegenkandidaten. 2016 zog Vöge nach Mölln.

Rasmus Vöge sitzt in Mölln in der Stadtvertretung

Norbert Brackmann hatte seinen Rückzug am Donnerstag öffentlich gemacht, Rasmus Vöge informierte die Vorsitzenden der CDU-Ortsverbände am Freitagnachmittag über seine Kandidatur. „Ich hatte eine Nacht, um darüber zu schlafen“, sagt er. Eltern und Geschwister hätten ihm auch zugeredet. Seit er als Zehnjähriger den Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung erlebt habe, sei er ein politischer Mensch, so Vöge: „Für den Bundestag zu kandidieren ist kein spontaner Einfall, sondern der Ausdruck von politischem Gestaltungswillen.“

Rasmus Vöge sitzt in Mölln in der Stadtvertretung. Er ist seit 2017 Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung im Kreis und wurde 2019 mit knapper Mehrheit zum Kreisvorsitzenden gewählt. Nach einer Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann in Lübeck und der Fortbildung zum Fachwirt arbeitet Vöge seit 2013 für die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

Parteifreund kritisiert den Alleingang des Vorsitzenden

Der 40-Jährige bezeichnet sich selbst als Transatlantiker („Die USA ist mehr als Donald Trump“) und Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Er setzt auf Bürokratieabbau und regenerative Energien: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und die über die Verbraucher finanzierte Umlage will Vöge zugunsten einer steuerfinanzierten Förderung abschaffen. Windkraftanlagen sieht er vor allem auf hoher See. Größtes Thema der nächsten Jahre werde die Digitalisierung sein: „Die Welt nach Corona wird eine andere sein. Wir müssen uns aufmachen, ein Teil dieser unglaublich dynamischen Welt zu sein.“

Aus den eigenen Reihen ist Kritik an Art und Zeitpunkt der Kandidatur laut geworden. Bastian Numrich, CDU-Kreistagsabgeordneter und stellvertretender Schatzmeister im Kreis, wirft Vöge schlechten Stil vor. Nach der Vorstandswahl 2019, der eine „Schlammschlacht“ vorausgegangen sei, habe der neue CDU-Kreisvorstand Verhaltensregeln beschlossen für ein geordnetes Verfahren bei der Vergabe wichtiger Parteiämter. Diese Vereinbarung habe Vöge mit seinem Alleingang nun gebrochen.