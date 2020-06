Kirchengemeinde In Oststeinbek gibt es vom 7. Juni an wieder Gottesdienste

Oststeinbek. Nach den Konfirmationen am vergangenen Sonntag startet die Kirche in Steinbek (Möllner Landstraße 50) am 7. Juni wieder mit Sonntagsgottesdiensten in der Auferstehungskirche. Sie beginnen um 10 Uhr. Die Gemeinde hat ein Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegt. So soll es möglich sein, die Corona-Regeln einzuhalten: Es gibt die Möglichkeit zur Desinfektion, in Begegnungsbereichen muss ein Mund-Nasenschutz getragen, außerdem die Abstandsregel eingehalten werden. Die Teilnehmerzahl wird auf 36 begrenzt. Auf Gesang verzichtet die Gemeinde.

Konfirmationen in Gärten der Familien

Die für den 7. Juni geplante Goldene Konfirmation fällt hingegen aus. Konfirmationen und Taufen finden nun bevorzugt unter freiem Himmel statt, etwa in den Gärten der Familien. Pastor Thorsten Kelm: „Wir machen da gerade besondere und schöne Erfahrungen.“