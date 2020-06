Zeugenaufruf Kriminelle brechen in Einfamilienhaus in Reinbek ein

Reinbek. Einbrecher haben sich im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt Zugang in ein Einfamilienhaus an der Straße Grenzweg verschafft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat am Montag, 1. Juni, zwischen 10.35 und 11.20 Uhr.

Nachdem die Kriminellen mit Gewalt in das Gebäude eingedrungen waren, durchwühlten sie die Räume und suchten nach Wertgegenständen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Stehlgutes und zum Schaden an dem Haus konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Kripo Reinbek ermittelt und sucht Zeugen. Sie fragt: Wer hat in dem Tatzeitraum im Grenzweg und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise unter Telefon 040/727 70 70.

( suk )