Oststeinbek Radfahrerin (59) nach Zusammenstoß mit Auto in Klinik

Laut Polizei war am Fahrzeug nach dem Unfall in Oststeinbek kein Schaden festzustellen (Symbolbild).

Mercedes erfasst Radfahrerin an Kreuzung in Oststeinbek. 59 Jahre alte Frau verletzt sich und kommt in Klinik. Ampel war außer Betrieb.