Ahrensburg. Der Stormarner Landtagsabgeordnete Tobias von Pein (SPD) mahnt davor, es mit den Coronaregeln nicht mehr so genau zu nehmen. „Ich bitte darum, weiter solidarisch und rücksichtsvoll miteinander umzugehen und Anpassungen der Landesregierung nicht als Freifahrtschein zu verstehen“, sagt der Ahrensburger. Denn sonst drohe ein großes Problem.

24 infizierte Stormarner befinden sich im Krankenhaus

„Es ist menschlich nachvollziehbar, wenn uns allen die Situation aufs Gemüt schlägt“, so der 34-Jährige weiter. „Aber wir stehen noch immer am Anfang der Coronapandemie.“ Der Mehrheit der Stormarner wolle er seinen Respekt aussprechen. „Danke für Engagement, Geduld und Vertrauen“, sagt von Pein. Er wendet sich aber auch an die Menschen, „die glauben, dass das alles übertrieben sei, die keinen Bock mehr haben“, sagt: „Bitte seid solidarisch mit den Schwächeren, bitte habt Vertrauen in Wissenschaft und Politik. Gemeinsam meistern wir die Krise.“

Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stormarn am Wochenende leicht gestiegen. Die Kreisverwaltung in Bad Oldesloe meldete am Sonntagnachmittag 389 Fälle seit Beginn der Epidemie. Das sind sechs mehr als am Freitag. 24 infizierte Stormarner befinden sich derzeit im Krankenhaus, 163 in häuslicher Quarantäne. 20 Erkrankte sind gestorben, 182 gelten als genesen.

Etwa 2000 Schleswig-Holsteiner sind wieder genesen

Landesweit sind seit Beginn der Epidemie 2630 Menschen an dem Virus erkrankt. 96 Infizierte sind nach Angaben der Landesregierung gestorben, 87 Erkrankte befinden derzeit in klinischer Behandlung. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass mittlerweile etwa 2000 Schleswig-Holsteiner nach einer Coronainfektion wieder genesen sind.