Ahrensburg. „Das können wir auch“, sagte sich Reinhart Normann, als er im Internet das mehr als 3,6 Millionen Mal aufgerufene Video vom International Opera Choir aus Rom sah. Die Frauen und Männer sangen den Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ – jeder allein für sich zu Hause. Jetzt hat Reinhart Normann, Bassist in der Kantorei und im Gospelchor der Ahrensburger Schlosskirche, seine Idee in die Tat umgesetzt. Kirchenmusikdirektor Ulrich Fornoff entschied sich für ein Lied, das beide Chöre im Repertoire haben: den „Irischen Segenswunsch“. Im Refrain heißt es: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“.

Ein bewegendes Zeugnis virtueller Chorgemeinschaft

Fornoff startete in seinem Homeoffice und spielte den Klavierpart ein. Dann begannen seine Frau Ulrike und er damit, die einzelnen Chorstimmen aufzunehmen. Diese Aufnahmen gingen dann per E-Mail an alle 70 Chormitglieder. Die Sänger wiederum nahmen ihre Stimmen auf und filmten sich dabei. Das Ergebnis schickten sie zurück. Reinhart Normann, der schon viele Chorreisen filmisch dokumentiert hat, erstellte daraus ein Video.

Entstanden ist aus Sicht der Ahrensburger ein bewegendes Zeugnis virtueller Chorgemeinschaft trotz Kontaktsperre, ein Mut machendes Zeichen der Hoffnung in der Coronapandemie.

Das Video: youtu.be/zhnKQhl_FMw