Grosshansdorf. Auch für den Mai zieht die Gemeinde Großhansdorf keine Gebühren für die Kita-Betreuung ein. Darauf haben sich die Fraktionen der Gemeindevertretung jetzt verständigt. „Mit dieser Entscheidung gehen wir so vor, wie auch die meisten anderen Kommunen in Stormarn“, sagt Bürgermeister Janhinnerk Voß. Im April hatte der Umgang mit den Elternbeiträgen für die Kita-Betreuung während der Schließung der Einrichtungen wegen der Coronapandemie für heftigen Streit in der Waldgemeinde gesorgt.

Eltern drückten gegenüber der Verwaltung ihren Unmut aus

Die Fraktionen von CDU, Grünen und SPD hatten sich zunächst gegen eine Aussetzung der Gebühren ausgesprochen und damit anders entschieden, als alle anderen Kommunen in Stormarn. Sie befürchteten, dass die 50 Millionen Euro, die die Landesregierung den Kommunen zur Kompensation der Einnahmeausfälle bereitstellen wird, nicht ausreichen und die Gemeinde die Differenz begleichen muss. Nachdem zahlreiche Eltern der Verwaltung ihren Unmut kundtaten, einigten sich die Kommunalpolitiker mit Elternvertretern doch darauf, dass die bereits eingezogenen April-Beiträge an die Eltern zurückgezahlt werden. Zuvor hatte die Landesregierung signalisiert, die finanziellen Hilfen für Kommunen notfalls aufzustocken.

Die Regelung gilt nur für die gemeindeeigenen Kitas

Wie es im Mai weitergeht, hatten die Gemeindevertreter offen gelassen, wollten am Donnerstag bei einer Sondersitzung entscheiden. „Die konnten wir jetzt mit der Zusage aus Kiel vermeiden“, sagt Voß erleichtert. Die Fraktionen hätten sich per Mail verständigt.

Die Regelung gilt nur für die gemeindeeigenen Kitas. Voß: „Wir haben die privaten Träger, die Awo, die Kirche und die Lebenshilfe, informiert und empfohlen, genauso zu verfahren.“ Auch Eltern, deren Kinder in einem Hort oder der offenen Ganztagsschule betreut werden, müssen für Mai nicht zahlen.