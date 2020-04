Reinfeld. Am Freitag, 24. April, ist die Polizeistation in Reinfeld zwischen 20.00 und 24.00 Uhr nicht per Telefon erreichbar. Der Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Bürger und Bürgerinnen, die in besagtem Zeitraum Kontakt zu den Beamten aufnehmen wollen, sollen sich ersatzweise an das Polizeirevier in Bad Oldesloe wenden. Die Telefonnummer lautet 04531/50 10. Für Notrufe steht außerdem wie gewohnt die Rufnummer 110 zur Verfügung.