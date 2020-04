Reinfeld. Die Pastorin der Reinfelder Kirchengemeinde, Christina Duncker, freut sich über die große Spendensumme von knapp 22.000 Euro, die für die Tafel Reinfeld gesammelt wurde. „Ich weiß, dass viele der Spender selber große Sorgen haben, wie sie durch diese Krise kommen. Und doch denken sie an die Menschen, denen es noch schlechter geht,“ sagt Pastorin Christina Duncker.

Im Mai geht es mit der Lebensmittelausgabe los

Die Spenden wurden auf das Konto der Tafel überwiesen oder im Briefkasten von Hannelore Meyer (Tafel Reinfeld) und der Pastorin geworfen. Auch die Redaktion des Hamburger Abendblattes „Von Mensch zu Mensch“ hat sich mit 5000 Euro an der Spendenaktion beteiligt.

Nun soll es am Dienstag, 5. Mai, um 16.30 Uhr wieder mit der Lebensmittelausgabe losgehen. Im Hof werden Lebensmittelpakete an die Kunden ausgegeben. „Mich beeindruckt die Leidenschaft des Tafel-Teams, in diesen angespannten Zeiten für andere einfach da zu sein. Für die Gesundheit aller ist es natürlich wichtig, dass sich auch alle an den Sicherheitsabstand halten, Masken und Handschuhe tragen. Das gilt auch für die Kunden,“ sagt Pastorin Duncker.

Weitere ehrenamtliche Unterstützer für Tafel gesucht

Für die Tafel Reinfeld arbeiten Ehrenamtliche, die auf Spenden angewiesen sind. Durch die momentanen Hamsterkäufe blieben oft keine Lebensmittelspenden übrig. Auch wird dringend ehrenamtliche Unterstützung benötigt. Interessierte können Kontakt zu Hannelore Meyer aufnehmen unter der Rufnummer 04533/86 92 oder per Email: meyer-hannelore@gmx.de.