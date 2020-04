Elmenhorst. Bei einem Unfall am Mittwoch in Elmenhorst (Kreis Stormarn) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Fahrer eines Kastenwagens ihm vermutlich die Vorfahrt genommen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Elmenhorst gegen 19.20 Uhr mit seinem weißen Kastenwagen auf der Bundesstraße L82 aus Bargteheide kommend in Fahrtrichtung Bad Oldesloe. Er wollte links in die Jersbeker Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 55 Jahre alten Mann aus Ahrensburg auf einem Motorrad der Marke BMW, der aus der entgegenkommenden Richtung geradeaus weiter in Richtung Bargteheide wollte.

Der Ahrensburger wurde bei dem Zusammenstoßschwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Elmenhorster blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro.