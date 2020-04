Bargteheide. Bisher unbekannte Trickdiebe haben in Bargteheide mehrfach versucht, einem Rentner Geld abzunehmen. Die Taten wurden nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bereits am Dienstag, 21. April, verübt. Nun suchen die Beamten Zeugen.

Hilfsbereiter Senior hielt seine Geldbörse fest in der Hand

Zwischen 10 und 11 Uhr war der 76 Jahre alte Mann am Dienstag an der Rathausstraße in Bargteheide angesprochen worden, ob er Münzgeld wechseln könne. Dazu holte der hilfsbereite Senior seine Geldbörse hervor, um nach passenden Münzen zu suchen. Bei beiden Vorfällen griffen die Täter in das Portemonnaie des 76-jährigen und suchten selbstständig im Münzfach nach Wechselgeld. Der ältere Mann hielt sein Portemonnaie jedoch fest in der Hand, damit die Geldscheine nicht herausgezogen werden konnten. Die Männer ließen beide Male unverrichteter Dinge von dem Rentner ab und verschwanden.

Einen der Täter beschreibt der 76-Jährige so: Etwa 1,85 Meter groß, vermutlich mehr als 40 Jahre alt. Er trug kurzes, schwarzes Haar, hat ein osteuropäisches Aussehen, war unrasiert und bekleidet mit einer dunkler Hose und dunkler Jacke. Die Kripo Ahrensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04102/80 90.