Bad Oldesloe. Die Organisatoren der für 18./19. April in Bad Oldesloe geplanten Messe KunstWerk20 haben nach der Absage wegen der Coronapandemie einen Ersatztermin gefunden. Die Schau mit 100 Ausstellern wird am 17. und 18. April nächsten Jahres in der Stormarnhalle nachgeholt – und heißt entsprechend KunstWerk21. Das haben der Förderverein KunstHaus am Schüberg in Ammersbek und das ehrenamtliche Organisationsteam beschlossen.

Die Stadt Bad Oldesloe stellt die Stormarnhalle erneut kostenlos zur Verfügung. Die Anmeldungen der Künstler – rund 70 kommen aus Stormarn und etwa 30 aus dem restlichen Schleswig-Holstein und Hamburg – bleiben gültig. Zudem gibt es eine Warteliste mit Nachrücker, die bei Absagen zum Zug kommen.

Gemeinnütziges Projekt soll Interesse an Kunst wecken

Besucher bekommen ein breites Spektrum von Malerei, Bildhauerei, Keramiken, Kalligrafie, Fotografien, Zeichnungen, Grafiken und Objekten zu sehen. Die Künstler Megi Balzer, Ulrike Dillig, Wolf-Dietrich Jaene, Sonja Reiche, Karin Tillmanns und Hilde Tretow übernehmen die Organisation mit Axel Richter (Bildhauer und künstlerischer Leiter des KunstHauses am Schüberg) und Holger Möller (Vorsitzender des Fördervereins KunstHaus am Schüberg).

Künftig sollen im zweijährigen Rhythmus mit wechselnden Organisationsteams in der Stormarnhalle unterschiedliche Ausstellungsvarianten umgesetzt werden. Der Eintritt bleibt wie immer frei. Auf der Homepage www.kunstwerk-stormarn.de berichten die Veranstalter über Teilnehmer und Förderer.