Lübeck/Travenbrück. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Lübeck hat einen 40 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Ivonne Runge verurteilt. Die Richter sind nach 16 Verhandlungstagen davon überzeugt, dass Stefan B. die Tat geplant hat, sehen das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe als erfüllt an.

„Er hat sich alle Freiheiten zugestanden, war aber nicht damit einverstanden, dass sie ihr eigenes Leben führen wollte“, sagte der Vorsitzende Richter Christian Singelmann in seiner Urteilsbegründung am Dienstag. Ivonne Runge hatte sich wenige Monate vor der Tat getrennt und einem anderen Mann zugewandt.

Gericht ist überzeugt, dass der Angeklagte die Tat geplant hat

Die Richter kommen zu dem Schluss, dass ein Großteil des Geständnisses des Angeklagten gelogen war. So hatte Stefan B. zu Prozessbeginn ausgesagt, seine Ex-Freundin nach einem Streit am späten Abend des 25. Oktober 2017 mitten auf der Straße in ihrem Heimatort Schlamersdorf erwürgt zu haben. Ihm seien die Sicherungen durchgebrannt, so der Tankstellenpächter.

Die Schwurgerichtskammer ist dagegen überzeugt, dass Stefan B. die Frau bereits in seinem Wohnhaus in Rümpel erwürgt und den Plan zu der Tat spätestens am Abend zuvor gefasst hat. Denn an jenem Tag sei er gut fünfeinhalb Stunden in der Nähe des Pendlerparkplatzes in Hammoor gewesen, wie Standortdaten seines Handys belegten.

In einem nahen Waldstück war die Leiche von Ivonne Runge eineinhalb Jahre nach der Tat gefunden worden. „Das ist ein ausgeklügelter Ort zum Verstecken einer Leiche, darauf kommt man nicht spontan“, sagt Singelmann. Unmittelbar vor dem Mord sei Stefan B. am 25. Oktober erneut dort gewesen, um sich zu vergewissern, den richtigen Ort für sein Vorhaben ausgesucht zu haben.

Richter: „Zu viele Zufälle, um daran zu glauben“

Stefan B. selbst hatte gesagt, dort wegen Erschöpfung eine Pause gemacht zu haben. Richter Christian Singelmann sagt dazu: „Das sind uns zu viele Zufälle, um daran zu glauben.“ Auch die komplexe Legendenbildung über den Ablauf des Abends, mit der er Freunde und Ermittler auf die falsche Fährte locken wollte, „denkt man sich nicht spontan aus“, so der Richter weiter.