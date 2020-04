Bargteheide. Wie kann die Kommunalpolitik mit den Bürgern in Coronazeiten in Kontakt bleiben? Diese Frage hat auch die Grünen in Bargteheide beschäftigt. Die entschieden kurzerhand, ihren regelmäßig angebotenen Grünschnack in die digitale Welt zu verlegen. „Auch wenn die Ausschüsse der Stadtvertretung momentan nicht tagen, gibt es so vieles, was die Menschen beschäftigt. Gerade in solch schwierigen Zeiten ist reger Austausch wichtig. Deshalb haben wir über unsere Homepage zu einer Videokonferenz eingeladen“, berichtet Grünen-Fraktionschefin Ruth Kastner.

Es sei eine allgemeine Entschleunigung zu spüren

Rund 20 Gäste konnte Moderator Nils Bollenbach zur Premiere begrüßen. Unter dem Motto „Was bewegt Dich in diesen Zeiten?“ sei über die Video-Plattform Zoom intensiv und zuweilen auch kontrovers diskutiert worden. „Viele begrüßten, dass die Menschen freundlicher und achtsamer miteinander umgehen“, schilderte Claudia MacArthur, Ortsvorsitzende der Bargteheider Grünen, einen grundsätzlichen Eindruck. Es sei zudem eine allgemeine Entschleunigung und größere Gelassenheit zu spüren.

Thema Grundrechte im Mittelpunkt des nächsten Treffs

Berichtet wurde unter anderem vom Hofladen Gut Wulksfelde, der sich vor Anfragen zum Lieferservice kaum retten könne. Dort müsse aktuell „bis zum Anschlag“ gearbeitet werden, um den Ansturm bedienen zu können. Trotzdem gebe es bereits Wartelisten. Anerkennung habe es indes dafür gegeben, wie der Staat Menschen und Wirtschaft jetzt unterstützt. Zudem erfahre der gesamte medizinische Bereich gerade eine hohe Wertschätzung.

„Die Online-Premiere unseres Grünschnacks lief so gut, dass wir dieses digitale Format auf jeden Fall fortsetzen wollen“, zog Claudia MacArthur ein erstes Resümee. Beim nächsten virtuellen Treff soll ein Gast zum Thema Grundrechte eingeladen werden.