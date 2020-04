Bargteheide. Seit fünf Wochen beeinflusst die Coronapandemie das Leben in der Stadt Bargteheide auf vielfältige Weise. „Dabei ist deutlich geworden, dass die Krise mit all ihren Auswirkungen nur gemeinsam gemeistert werden kann“, so Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Für die tatkräftige Unterstützung, das Verständnis für die oft schwierige Situation und das Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen hat sie sich jetzt gemeinsam mit Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth (CDU) sowie den Fraktionschefs der Stadtvertretung bei allen Bargteheidern bedankt.

Noch immer gebe es mehr Fragen als Antworten

Die Sorgen und Nöte seien so vielfältig wie die Bürger des Ortes. Es gebe Existenzängste, Probleme bei der Kinderbetreuung, der Verzicht auf soziale Kontakte, die Bewältigung des Alltags mit Homeoffice, sowie die Sorgen um die Gesundheit von Angehörigen und Freunden. Von Beginn der Krise an hätten Verwaltung und Politik jedoch an einem Strang gezogen und stets in enger Abstimmung gehandelt.

Noch immer gebe es mehr Fragen als Antworten. Doch gemeinschaftlich wolle man „diesen Marathon“ auch weiter mit der nötigen Ausdauer bewältigen. Nur durch das Mitwirken aller werde es gelingen, dass Bargteheide auch nach Corona eine lebendige Stadt bleibe.