Oststeinbek. Auch in Afghanistan sind die Schulen wegen der Coronapandemie geschlossen. Der engagierte Oststeinbeker Verein Afghanistan-Schulen hatte für dieses Frühjahr eigentlich eine Reise in den Norden des Landes geplant, die musste jedoch abgesagt werden. Auch Schulbauprojekte liegen auf Eis. Der Verein hält die Füße nun aber keineswegs still: Er will die Bewohner Afghanistans, die die derzeitige Krise hart trifft, gerade jetzt unterstützten.

Flader hofft, Reise im September antreten zu können

Der Verein um die Vorsitzende Marga Flader bittet deshalb um Spenden, um die Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu versorgen. „Das Coronavirus ist in dem Land ohne funktionierende Gesundheitsversorgung eine große Bedrohung. Hinzu kommt, dass es schwierig für die Menschen wird, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Preise steigen dramatisch“, erläutert Marga Flader. Sie hält den Draht zu Projektpartnern über Video aufrecht.

Die Spenden an Afghanistan-Schulen e. V. (EthikBank, IBAN: DE 71 8309 4495 0103 0410 50) erreichen 200 Familien in der Region Andchoi, an die Grundnahrungsmittel, sowie Gesichtsmasken, Handschuhe und Seife verteilt werden sollen. Marga Flader hofft indes, dass sie ihre Afghanistan-Reise im September antreten kann, um wieder an vorderster Front zu helfen.