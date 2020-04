Bad Oldesloe. Im Kreis Stormarn und den weiteren Hamburger Randkreisen (Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg) soll in der kommenden Woche der Schulfahrplan wieder in Kraft gesetzt werden. Die Autokraft-Linien sollen von Montag, die Linien der die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) von Mittwoch an den Betrieb wieder aufnehmen.

Mitte März stellten die Verkehrsbetriebe den Betrieb der Linien ein

Die personelle Situation bei den Verkehrsunternehmen sei allerdings angespannt, sodass es kurzfristig zu Ausfällen von Fahrten kommen könne, teilte der Kreis Stormarn mit. Mitte März stellten Autokraft und ihre Subunternehmer sowie die VHH den Betrieb wegen der Coronakrise auf den Ferienfahrplan um.