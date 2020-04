Trittau. Ein Einfamilienhaus in einer ruhigen Gegend in Trittau ist das Zuhause der Familie Persson-Trisnanto. Auf dem großen Sofa im Wohnzimmer haben es sich die Eltern mit ihren im November geborenen Drillingen Luis, Nino und Rafa gemütlich gemacht. Geduldig warten die Kleinen darauf, bis sie mit dem Füttern an der Reihe sind. „Wie findest du deine Brüder“, fragt Sabina Persson ihren Sohn Jonathan, als dieser das Zimmer betritt. „Süß“, lautet die spontane Antwort. Sie zaubert Sabina Persson ein Lächeln ins Gesicht.

Die ungewöhnliche Konstellation funktioniert

Denn nicht alle gönnen der gebürtigen Dänin und ihrem aus Indonesien stammenden Mann ihr privates Familienglück. Stattdessen wird es über die Grenzen Trittaus hinweg diskutiert. Grund ist Perssons Alter, sie ist 62 Jahre, ihr Ehemann Ary Trisnanto 33 Jahre jünger. Aus erster Ehe hat Sabina Persson sechs Kinder im Alter zwischen 25 und 38 Jahren. Sie ist eine bekannte Größe im Ort, betreibt eine gemeinsame Zahnarztpraxis mit ihrem früheren Ehemann Kim Persson, in der Trisnanto als Zahntechniker arbeitet. Außerdem fungiert sie als Sportwartin und Vorsitzende der Badmintonsparte des TSV Trittau.

Dort spielt Trisnanto im Team der ersten Bundesliga-Mannschaft zusammen mit ihren Söhnen Jonathan und Nikolaj. Eine ungewöhnliche Konstellation, gewiss. Aber eine, die offensichtlich funktioniert. Doch das interessiert die Öffentlichkeit weniger als der vermeintliche Tabubruch, dass eine ältere Frau nicht nur einen jüngeren Mann liebt, sondern auch noch Kinder mit ihm hat.

Mutter spürt Vorurteile durch Blicke und anderes Verhalten

Die Vorurteile, die Sabina Persson entgegengebracht werden, sind für sie deutlich spürbar – durch Blicke oder weil Menschen ihr plötzlich aus dem Weg gehen. Da hilft es nichts, dass es prominente Vorreiter gibt: Schauspieler Mel Gibson beispielsweise, der ebenfalls über 60 war, als er zum neunten Mal Vater wurde – mit einer 35 Jahre jüngeren Partnerin.

Trotz solcher Parallelen hat Persson es ungleich schwerer, wenn es um gesellschaftliche Akzeptanz geht: Während späte Väter kaum Gegenstand öffentlichen Diskussionen sind, kommen ältere Mütter meistens nicht darum herum. Und wie diese verlaufen, kann auf der Facebook-Seite des Nachrichtenportals „Trittau online“ nachgelesen werden. Durch einen dort verlinkter Beitrag des NDR-Fernsehens über die Drillingsmama sahen sich einige Nutzer zu Kommentaren über das Privatleben der Familie veranlasst. Einer schrieb unter dem Namen Niklas Lenders: „Das mit der Persson ist ja unglaublich … Ihre armen Söhne und vor allem Tochter!“ Eine Nutzerin namens Ana Lee spekulierte: „… Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser junge Mann ehrliche Absichten hat. Daheim im konservativen Indonesien ist sowas noch skandalöser als bei uns in Deutschland. Irgendeine andere Absicht muss dahinter stecken.“

Ärzte boten dem Paar eine sogenannten Reduktion an

Wer das Ehepaar Persson-Trisnanto mit seinen gemeinsamen Kindern erlebt, kann derlei Kommentare nicht nachvollziehen. Dass der Umgang mit den Babys so entspannt ist, dürfte auch an der Erfahrung von Sabina Persson als Mutter liegen. „Mit drei Kindern muss man vier Hände haben“, sagt sie und lacht. Persson ist das Risiko einer späten Schwangerschaft vor allem aus Liebe zu ihrem Mann eingegangen, der sich eigene Kinder wünschte. „In seiner Kultur sind Kinder sehr wichtig“, sagt sie verständnisvoll. „Ich hatte nie Angst vor der Schwangerschaft, sondern Vertrauen in meinen Körper.“ Obwohl Persson mit medizinischer Hilfe schwanger wurde, hatte das Paar nicht mit einem solch durchschlagenden Erfolg gerechnet.

Die Mutter erinnert sich an den Moment, in dem der Oberarzt ihr mitteilte, was sie erwarteten würde. „Er war schon lustig, sagte, alles sei bestens. Einzig erwähnenswert die Tatsache, dass es Drillinge seien.“ Doch dann boten die Ärzte dem Paar eine sogenannten Reduktion an. Dabei werden ein oder mehrere Föten im Mutterleib per Herzspritze getötet, um das Risiko der Mehrlingsschwangerschaft zu minimieren. Ein Angebot, welches für das Paar völlig indiskutabel war. Es lehnte ab.

Verhältnis zu Ex-Ehemann beschreibt Persson als gut

Die Drillinge kamen per Kaiserschnitt auf die Welt, sind munter und gesund. Ary Trisnanto sagt, dass es in seiner Familie viele Mädchen gebe. „Da sorge ich mit gleich drei Jungs für Ausgleich“, setzt er humorvoll hinzu. Für eine Reise in sein Heimatland sei es zwar zu früh, aber seine Eltern hätten die Babys per Videoübertragung sehen können. Seit Februar arbeitet das Paar abwechselnd in der Praxis, so kann immer einer bei den Kindern sein. Laut Persson ist die Sympathie zwischen Kim Persson und Ary Trisnanto auch nach der Trennung bestehen geblieben. Trisnanto bestätigt das: „Wir sind befreundet.“

Ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Ehemann beschreibt Sabina Persson als gut: „Das geht auch gar nicht anders, uns verbindet viel zu viel.“ Dazu gehört die Leidenschaft für den Sport. Bevor Sabina Persson 2016 die Leitung der Badmintonabteilung übernahm, stand Kim Persson an deren Spitze. Die Erfolgsgeschichte der Sparte steht in enger Verbindung mit dem Engagement der Perssons, deren ältester Sohn Joachim es bis auf Position sechs der weltbesten Profispieler schaffte. „2011 wollten wir etwas für die Sparte tun“, erzählt Sabina Persson. Auf der Suche nach neuen Talenten stießen sie in Indonesien unter anderem auf Ary Trisnanto. Zusammen mit Vereinskameraden wechselte der Indonesier nach Trittau, lernte Deutsch und die Perssons kennen, begann eine Ausbildung in deren Praxis. Trisnanto erwarb sich durch seine positive Ausstrahlung viele Sympathien. Auch Sabina Persson stellte nach einiger Zeit fest, dass sie zunehmend Gefallen an seiner Gesellschaft fand. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Mann bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, weil ihre Ehe längst nicht mehr funktionierte.

Trisnanto ist seine Familie wichtiger als der Sport

„Jeder Mensch begegnet einmal dem Menschen seines Lebens, aber nur wenige erkennen ihn rechtzeitig“, lautet ein Zitat der Drehbuchautorin Gina Kraus. Irgendwann muss Sabina Persson klar gewesen sein, dass die große Liebe langsam, aber stetig gewachsen und Trisnanto dieser eine Mensch für sie war. Und auch Ary Trisnanto erkannte, dass zunehmend Liebe im Spiel war. Doch er machte sich keine großen Hoffnungen, denn in Indonesien ist es undenkbar, dass ein Mann mit seiner Chefin liiert ist. Außerdem verlangt es die Tradition seiner Heimat, dass die Eltern in die Heirat einwilligen. Doch das Paar fand zusammen und gab sich 2016 das Jawort - mit dem Segen von Trisnantos Eltern.

Sie verstehe sich gut mit ihren Schwiegereltern, sagt Persson, „so gut es ohne Sprache möglich ist“. Er sei glücklich in Trittau, sagt der Drillingsvater, der seine indonesische Staatsbürgerschaft behalten will. In der Familie wird Toleranz auch auf anderer Ebene gelebt: Trisnanto ist Moslem, Persson Christin. „Die Familie ist mir wichtiger als der Sport“, sagt Trisnanto. Um in Trittau bleiben zu können, habe er Abwerbeversuchen anderer Vereine eine Absage erteilt. „Und vielleicht“, sagt er mit einem Schmunzeln, „vielleicht wachsen die Drillinge ja zu drei künftigen Badminton-Assen heran.“

„Wann wir diese Welt verlassen müssen, weiß keiner“

Noch bekommen sie Muttermilch, „weil das das Beste gegen Allergien ist“, sagt Mutter Sabina. Dafür nimmt sie auch gern in Kauf, dass sie Milch abpumpen muss, damit die Babys auch in ihrer Abwesenheit damit gefüttert werden können. Natürlich habe sie sich Gedanken über die Zukunft ihrer Jüngsten gemacht, sagt Sabina Persson. Doch auch junge Mütter seien nicht vor Tod durch Krankheit oder Unfall gefeit. Sie sagt: „Wann wir diese Welt verlassen müssen, weiß keiner.“ Sie ist sich sicher: Was auch passiert, die Drillinge haben sich gegenseitig, sind bei ihrem Vater und der großen liebevollen Familie auf beiden Seiten gut aufgehoben.

Als ihr ältester Sohn Joachim sie nach der Geburt der Drillinge im Krankenhaus besucht, sagt er einen Satz, der Persson noch immer im Gedächtnis ist: „Wir haben nur ein Leben – und damit sollen wir machen, was wir wollen.“