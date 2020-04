Ahrensburg. Auch die beliebte Ahrensburger Musiknacht fällt in diesem Jahr der Coronakrise zum Opfer. Veranstalterin Felizitas Schleifenbaum sagte am Freitagabend: „Wir sind leider gezwungen, die für den 16. Mai 2020 geplante 14. Ahrensburger Musiknacht zu verschieben.“ Ersatztermin soll der 29. Mai des kommenden Jahres werden. „Das bisher angekündigte Programm bleibt so, wie es veröffentlicht ist“, so Schleifenbaum. „Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.“

Sie appelliert an alle, die Tickets zu behalten. Der Ticketverkauf gehe weiter. „Bitte unterstützt die Musiknacht jetzt schon, indem Ihr weiter Karten auch schon für 2021 kauft. Das hilft uns in dieser Zeit ganz besonders“, so Schleifenbaum.

Cyclassics sollen auch verschoben werden

Schon früh um 9.20 Uhr wurden im vergangenen Jahr die Jedermänner in Trittau begeistern empfangen

Foto: Lutz Kastendieck

Mehr als 15.000 Profi- und Jedermann-Radfahrer auf der Strecke, einige Hunderttausend Menschen an den Straßen: Zum dritten Mal in Folge sollten die Teilnehmer der Cyclassics Hamburg am Sonntag, 16. August, durch Stormarn rollen. Doch daraus wird wegen der von der Landesregierung beschlossenen Corona-Restriktionen nichts. Das Rennen wird verlegt. „Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, einen neuen Renntermin bestätigen zu können“, sagt Frederick Deimel, Marketing Coordinator beim Veranstalter Ironman Germany in Hamburg.

Das Rennen soll nicht komplett abgesagt werden

Auf Grundlage der Bestimmungen können die Cyclassics nicht wie geplant am 16. August – dem ersten Wochenende nach den schleswig-holsteinischen Sommerferien – ausgetragen werden. „Für uns haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Teilnehmer, Partner, Dienstleister und Volunteers oberste Priorität“, sagt Deimel.

Das Jubiläumsrennen – es wird zum 25. Mal ausgetragen – soll aber nicht komplett abgesagt werden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind zunächst bis 31. August verboten.

Fahrer erhalten per ­E-Mail weitere Informationen

2018 kamen die Cyclassics erstmals nach Stormarn. Die Route führte bisher unter anderem durch Ahrensburg, Großhansdorf, Lütjensee, Trittau, Glinde und Reinbek. Vielerorts entwickelten sich an dem Tag kleine Straßenfeste. Nachbarn trafen sich mit Getränken an der Strecke, um die Sportler anzufeuern.

„Die unvorhersehbaren und weltweit herausfordernden Zeiten stellen uns alle auf eine große Probe, weshalb wir verstehen können, dass die Entscheidung für unsere Teilnehmer eine Enttäuschung darstellt“, sagt Deimel. Alle bereits registrierten Fahrer erhalten per ­E-Mail weitere Informationen.

Auch das Seifenkistenrennen am Schüberg fällt aus

Auch für die Stormarner Schießsportler wird es ein ruhiger Sommer. Laut Beschluss der Länderchefs sind explizit Schützenfeste und Kirmesveranstaltungen untersagt. „Der Kreisschützenverband Stormarn kann den Vereinen- und Gilden, da sie selbstständig arbeiten, nur die Empfehlung geben, die Schützenfeste nicht durchzuführen, sagt Margrit Kunde, Sprecherin des Verbands. Das werde den Mitgliedern auch so mitgeteilt. Unter anderem waren Umzüge in Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide und Trittau geplant.

Der Ammersbeker Bürgerverein hat sämtliche Veranstaltungen bis Ende August abgesagt. Damit fallen auch der beliebte Kram- und Pflanzenmarkt (10. Mai) und das Seifenkistenrennen am Schüberg (16. August) aus.