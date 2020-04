Ahrensburg. Die Hamburger Agentur uba rechnet nach wie vor damit, das Weinfest in Ahrensburg wie geplant von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. Juli, feiern zu können. „Wir haben nicht mehr als 1000 Besucher gleichzeitig“, sagt Geschäftsführer Uwe Bergmann. Deshalb werde die von der Landesregierung festgelegte maximale Teilnehmerzahl bei Großveranstaltungen nicht überschritten.

Die beteiligten Winzer ständen bereit

Bergmann wartet nun auf die vom Land angekündigten detaillierten Vorgaben für Veranstaltungen. Weitere Auflagen wie beispielsweise zu Mindestabständen oder dem Tragen von Mundschutz könnten sicherlich umgesetzt werden. „Eventuell müsste man die Fläche etwas ausweiten“, sagt er.

Der Organisator appelliert daran, auch in Zeiten der Coronakrise wieder ein paar positive Aspekte in den Lebensalltag zu integrieren. Die beteiligten Winzer ständen jedenfalls bereit. „Man sollte den Menschen Eigenverantwortung zugestehen“, sagt er. „Wer vorbeikommen will, kann vorbeikommen. Und wem es zu gefährlich ist, der bleibt eben zu Hause.“

Weinfest wird seit 26 Jahren gefeiert

Das Ahrensburger Weinfest wird seit 26 Jahren im Juli in der Innenstadt gefeiert. Rund 15 Winzer aus unterschiedlichen deutschen Anbaugebieten präsentieren ihre Tropfen. Dazu gibt es bei freiem Eintritt Livemusik.