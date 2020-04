Ammersbek. Trickbetrüger versuchen offenbar wieder verstärkt, vor allem ältere Stormarner am Telefon hereinzulegen. Dabei missbrauchen die Kriminellen aktuell auch den Namen des Hamburger Abendblatts. So bekam ein Ammersbeker am Mittwochnachmittag den Anruf, dass er angeblich bei einem Gewinnspiel dieser Zeitung eine hohe Geldsumme gewonnen hätte. „Ich sollte dann die Taste 1 am Telefon drücken, um zu einem Notariat Bertelsmann durchgestellt zu werden“, sagt der Rentner. „Weil mir das suspekt vorkam, habe ich aufgelegt.“

Angeblicher Gewinner soll Amazon-Gutscheine erwerben

Die Masche ist in unterschiedlichen Varianten schon länger bekannt. Die Polizei und das Abendblatt hatten zuletzt zum Jahresbeginn dringend davor gewarnt, den per Telefon agierenden Tätern zu vertrauen. Das Durchstellen in ein angebliches Notariat soll dem Anruf Seriosität zu verleihen. Doch am Ende wird das Opfer um sein Geld gebracht.

In einigen Fällen wird vom angeblichen Gewinner verlangt, dass er Amazon-Gutscheine im Wert von mehreren Hundert Euro kauft, da das Gewinnspiel in Kooperation mit dem Onlinehändler durchgeführt werde. Der Kauf der Gutscheine sei Voraussetzung für den hohen Gewinn. Bei einem späteren Anruf werden dann die Codes abgefragt und das Guthaben abgeräumt. In anderen Fällen wird auch die Vorabüberweisung einer Gebühr verlangt, die zur Gewinnauszahlung nötig sei.