Bargteheide. Der Bargteheider Familienberater und Bestsellerautor Jan-Uwe Rogge hat die Themenschwerpunkte für seine nächsten Internet-Live­streams ausgewählt. Am Donnerstag, 16. April, geht es um „Geschwister – nicht nur in Krisenzeiten eine Herausforderung“. Am Dienstag, 21. April, folgt „Die neue Rolle des Vaters“. Am Donnerstag, 23. April, erzählt Rogge über „Gefühle wie Aggression“. Die Folgen der Reihe „Auf einen Kaffee mit Dr. Jan-Uwe Rogge“ beginnen jeweils um 10 Uhr.

In der ersten Folge ging es um den Alltag in der Coronakrise

Die ersten beiden Sendungen, die aus der Küche des Bargteheider Webexperten Martin Schulze kommen, erreichten im deutschsprachigen Raum gut 5000 Zuschauer. Diese können in den Kommentaren Fragen stellen. Reaktionen kamen aus Lübeck und Berlin, aus Hessen und Baden-Württemberg, aus der Schweiz und mit einem „Griaß aus Tirol“. Eine Mutter schreibt „Super, Herr Rogge, Sie sprechen mir aus der Seele“, eine andere „Toller und sehr informativer Livestream“, eine dritte „Grüße aus Bozen! Danke für die wertvollen Tipps!“

Es gibt drei Möglichkeiten, die etwa halbstündigen Sendungen zu sehen: auf www.jan-uwe-rogge.de/live-stream/, auf www.facebook.com/Jan.Uwe.Rogge und auf www.youtube.com/c/JanUweRoggeVideo. Auf den Seiten können auch die ersten Folgen abgerufen werden. Darin ging es vor allem darum, wie sich der Alltag in der Coronakrise meistern lässt.

Premiere fürs neue Buch von Juni auf Oktober verschoben

Das Homeoffice könne eine echte Herausforderung für Familien sein. „Geschwister sind Tag und Nacht zusammen, die Kinder sind gezwungen, jeden Tag mit den Eltern zu verbringen – und umgekehrt übrigens auch“, so Rogge. Viele Besucher seien erleichtert, dass jemand da sei, mit dem sie kommunizieren könnten. „Und jemand, der etwas Gelassenheit reinbringt“, sagt Rogge.

Er selbst braucht auch Geduld. Sein neues Buch „So große Gefühle! Kinder durch Freude, Zorn und Traurigkeit begleiten“, das er mit dem Benediktinermönch Anselm Grün geschrieben hat, erscheint wegen Corona später. Der Verlag hat die Premiere von Juni auf Anfang Oktober verschoben.

Fragen können vorab per E-Mail geschickt werden an hallo@jan-uwe-rogge.de