Ahrensburg. Der Verein Theater und Musik in Ahrensburg wird von Angelika Möller verstärkt. Die 1. Vorsitzende Sabine Schwarz sagt: „Wundervolle 15 Jahre lang durfte ich für den Verein Theater und Musik in Ahrensburg die Theaterreihe ehrenamtlich gestalten“, so Schwarz. „Nun gebe ich diese Aufgabe in jüngere Hände.“

Verein stellt jedes Jahr hochkarätiges Programm zusammen

Angelika Möller, literaturbegeistert und kompetent, werde diese Aufgabe mit großer Freude übernehmen. Sabine Schwarz sagt: „Gerade die für das kulturelle Leben arbeitenden Menschen haben im Augenblick große Sorgen.“ Mit Solidarität, Mut und Zuversicht lasse sich die Coronakrise aber in absehbarer Zeit überwinden. Der Verein stellt jedes Jahr ein hochkarätiges Programm zusammen.