Bargteheide. Der Kinderschutzbund Stormarn setzt die Verteilung seiner Elternbriefe aus. „Aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus kann die Verteilung für die fast 3000 Kinder voraussichtlich erst im Mai wieder erfolgen“, sagt Geschäftsführer Ingo Loeding. Die Tipps vom „Arbeitskreis Neue Erziehung“ werden in 30 Städten und Gemeinden an Familien zugestellt. Dies übernehmen in der Regel engagierte Bürger freiwillig. Eine Vorsortierung erfolgt in Zusammenarbeit mit Behindertenverbänden. Von der Geburt bis zum achten Lebensjahr gibt es 46 Elternbriefe immer passend zum Alter. Mit den Jahren wurden bereits mehr als 117.000 Exemplare für mehr als 5000 Kinder verteilt. Weitere Infos gibt es auf www.ane.de/elternbriefe.

Auch Chats mit anderen Eltern sind online möglich

Wer Fragen zu Erziehungsthemen hat, kann weiterhin das Elterntelefon des Kinderschutzbunds nutzen. Die Berater sind montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags auch von 17 bis 19 Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800/111 05 50 zu erreichen. Qualifizierte Onlineberatung, Chats mit anderen Eltern und generationenübergreifende Chats können Stormarner unter www.bke-beratung.de nutzen. Diese Beratungsplattform wird von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) betrieben, an der der Kinderschutzbund beteiligt ist.