Bad Oldesloe/Reinbek. Die Zahl der klinisch bestätigten Coronafälle in Stormarn ist am Donnerstag bis um 15 Uhr auf 222 gestiegen. Das sind sieben Erkrankte mehr als am Mittwoch. Laut Kreisverwaltung werden 26 Stormarner in Krankenhäusern behandelt, das sind drei mehr als am Vortag. 120 Infizierte befinden sich in häuslicher Quarantäne.

73 Personen konnten zwischenzeitlich als genesen aus der Isolation entlassen werden. Drei Menschen aus dem Kreis sind bis jetzt an den Folgen von Coronaviren gestorben.

In Reinbek liegt ein Patient präventiv auf der Intensivstation

Im St. Adolf-Stift in Reinbek ist eine 90 Jahre alte Verdachtspatientin positiv getestet worden. Im Krankenhaus werden weiterhin sechs Infizierte behandelt. Fünf von ihnen liegen laut Klinikleitung in stabilem Zustand auf der normalen Isolierstation. Der sechste Betroffene ist präventiv auf der Intensivstation und muss nicht beatmet werden.

Seit Ausbruch der Pandemie kamen bis jetzt 19 Erkrankte ins St. Adolf-Stift. Zehn konnten nach erfolgreicher Behandlung in die häusliche Isolation entlassen werden. Drei überlebten nicht.