Ahrensburg. In Stormarn ist ein weiterer Mensch gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um einen Mann aus der Altersgruppe über 60 Jahre. Kreisweit stieg die Zahl der Infizierten am Mittwoch auf 215. Das sind sechs Fälle mehr als am Vortag. 23 Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung, 63 Stormarner gelten mittlerweile als genesen und durften die Quarantäne wieder verlassen.

Die gestorbenen Senioren befanden sich in verschiedenen Krankenhäusern

Im Reinbeker Krankenhaus St. Adolf-Stift werden derzeit fünf Infizierte behandelt. Eine 66-Jährige, die bereits positiv getestet war, wurde laut Sprecherin Andrea Schulz-Colberg am Mittwoch neu auf der Isolierstation aufgenommen. Ein Patient befindet sich weiterhin präventiv auf der Intensivstation, muss aber nicht beatmet werden.

Drei Bewohner des Seniorenwohnsitzes am Sachsenwald in Wentorf sind nach einer Coronainfektion gestorben. Sie befanden sich nach Angaben der Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg in verschiedenen Krankenhäusern. „Da wir es hier mit einer Hochrisikogruppe zu tun haben, war so etwas zu erwarten – auch wenn wir bis zuletzt etwas anderes gehofft haben“, sagt Kreissprecher Tobias Frohnert. Insgesamt wurden bislang 15 Bewohner des Heimes positiv auf das Virus getestet. Sie leben in Quarantäne, werden von den anderen isoliert.

Ein Allgemeinmediziner untersucht die Bewohner des Pflegeheimes täglich

Die Zahl der Infizierten könnte weiter steigen, denn einige Testergebnisse stehen noch aus. Zuerst war die Lungenkrankheit Covid-19 in Wentorf vor drei Wochen bei einer 90 Jahre alten Bewohnerin diagnostiziert worden, sie soll mittlerweile wieder genesen sein.

Bereits seit Mitte März wird das Pflegeheim kommissarisch vom Kreis geführt – eine absolute Ausnahme und bisher einmalig im Herzogtum Lauenburg, wie Sprecher Tobias Frohnert sagt. Das Pflegepersonal ist nach Angaben des Kreises rund um die Uhr vor Ort und mit Schutzkleidung wie Handschuhen, Masken, Brillen und Wechselkleidung ausgerüstet. Ein Allgemeinmediziner sei zudem im Haus, um die Senioren täglich zu untersuchen.