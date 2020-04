Ahrensburg. Für viele Menschen gehört der Besuch des Gottesdienstes zum Osterfest dazu. Doch in diesem Jahr ist wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie keine Andacht vor voll besetzten Bänken in den Kirchen möglich. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg setzt deshalb auf eine digitale Alternative.

Für Ostersonntag ist ein Familiengottesdienst geplant

Am Osterwochenende überträgt die Gemeinde die Gottesdienste per Livestream im Internet. Die Predigten werden von den Pastoren Helgo Matthias Haak und Angelika Weißmann gehalten, musikalisch werden die Gottesdienste von Kirchenmusikdirektor Ulrich Fornoff gestaltet. Am Karfreitag, 10. April, lädt Haak die Gemeindeglieder ein, zu Hause das Abendmahl mitzufeiern, das der Pastor in der Schlosskirche einsetzt. Für Ostersonntag, 12. April, ist ein Familiengottesdienst geplant. Mit dabei sind Schaf Dolly und Osterhase Ninchen. Einen weiteren Gottesdienst gibt es am Sonntag, 19. April. Der Livestream startet an allen Tagen um 11 Uhr.

Dabei sein bei den Live-Gottesdiensten können Sie im Internet unter www.kirche-ahrensburg.de.