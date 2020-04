Ahrensburg. Die Restmüll- und Biotonnen in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg werden nach den Osterfeiertagen wieder planmäßig geleert. In den vergangenen Wochen war die Abholung jeweils einmal ausgefallen. Zum einen waren mehr Müllwerker als üblich erkrankt, wegen der Coronapandemie in häuslicher Quarantäne oder wegen Kinderbetreuung nicht einsatzfähig, so die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH). Zum anderen habe es Verzögerungen bei Ersatzteillieferungen für Fahrzeuge gegeben.

Neun der 13 Recyclinghöfe sind wieder geöffnet

Von Dienstag, 14. April, an gelten wieder die regulären Termine. „Wir haben alles daran gesetzt, weitere Müllfahrzeuge und Fahrer zu akquirieren – mit Erfolg“, sagt AWSH-Sprecher Olaf Stötefalke. „Die Anzahl an Entsorgungsfahrzeugen kann damit nach Ostern wieder so aufgestockt werden, dass die Abfuhren planmäßig stattfinden können.“ Das gelte natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Coronakrise nicht zu neuen Einschränkungen führe.

Die Leerung der Papier- und Wertstofftonnen sowie die Abholung der Gelben Säcke habe trotz der schwierigen Situation fast reibungslos funktioniert. Seit Anfang der Woche sind zudem neun der 13 Recyclinghöfe wieder geöffnet, die seit 19. März geschlossen waren. In Stormarn können auf den Anlagen in Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide und Reinbek in notwendigen Fällen (zum Beispiel Umzug oder Wohnungsauflösung) Abfälle angeliefert werden. Weitere Infos: www.awsh.de und in der App „AWSH – Wertvolle Termine“.