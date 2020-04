Ahrensburg. Die Sparkasse Holstein und ihre Stiftungen haben im vergangenen Jahr mehr als 1000 Projekte von Hamburg bis Fehmarn finanziell gefördert. Das Geldinstitut überwies seinen 18 Stiftungen 5,2 Millionen Euro an Spenden und Zustiftungen – genauso viel wie ein Jahr zuvor. Die Stiftungen selbst konnten 2,1 Millionen Euro Erträge erwirtschaften – rund 200.000 Euro weniger als 2018. Die Sparkasse förderte außerdem fast 530 Vorhaben direkt. Darunter waren 256 Sponsorings über zusammen 300.000 Euro (Vorjahr 230.000), 186 Spenden über 90.000 Euro (82.000) und 87 Maßnahmen aus dem Los-Sparen für 160.000 Euro (190.000).

Teil erwirtschafteter Gewinne fließe zurück in die Region

„Ein großer Teil unserer Gewinne fließt über unser gesellschaftliches Engagement zurück in die Region“, sagt Steffen Müller, Sprecher der Sparkasse Holstein.

Foto: Sparkasse Holstein

20.000 Kinder besuchten die Bildungseinrichtungen unter freiem Himmel: das Naturerlebnis Grabau sowie das Erlebnis Bungsberg in Schönwalde und den Eutiner Küchengarten. 120 Jugendmannschaften bekamen Sportkleidung. Die Kinderstadt Stormini wird ebenso gefördert wie das Stormarner Kinderatelier, das zu Ausstellungen in Ahrensburg und Trittau Kunstworkshops für Sechs- bis Zwölfjährige anbietet.

„Ein großer Teil unserer erwirtschafteten Gewinne fließt über unser gesellschaftliches Engagement zurück in die Region“, sagt Sparkassensprecher Steffen Müller. Dieser Gedanke sei in der fast 200-jährigen Tradition verankert. Müller: „Das unterscheidet uns von anderen Banken, die Dividenden an Aktionäre – auch außerhalb Deutschlands – ausschütten.“ Unter anderem gibt es folgende Stiftungen:

Ausstellungen im Ahrensburger Marstall seit 1992

Im Naturerlebnis Grabau lernen Kinder spielerisch, wie wichtig der Wald ist. Im Vorjahr kamen rund 10.000 Gäste.

Foto: Naturerlebnis Grabau

Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn: Das jüngste Mitglied in der Stiftungsfamilie soll den Betrieb des Hospizes Lebensweg in Bad Oldesloe gewährleisten. Diese kreisweit erste stationäre Einrichtung für todkranke Menschen kann wie geplant eröffnen. „Wir erwarten unseren ersten Gast am 4. Mai“, sagt Sabine Tiedtke, Geschäftsführerin der Hospiz Lebensweg gGmbH. Alle Möbel sind aufgebaut, derzeit stellen Handwerker die Außenanlagen fertig. „Nach Ostern fangen unsere Mitarbeiter an“, so Tiedtke. Wegen der Coronapandemie gelten zunächst verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Das zum Großteil aus Spenden finanzierte Haus im Gewerbegebiet am Sandkamp kostet rund 3,5 Millionen Euro und hat zwölf Plätze.

Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn: 1983 gegründet ist sie die älteste und vom Kapital größte Stiftung. Sie fördert gemeinnützige Projekte in Kunst und Kultur, Denkmalschutz und -pflege, Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege und -kunde. Das 2009 zusammen mit der Sparkassen-Stiftung Stormarn errichtete Naturerlebnis Grabau bietet Kindergärten und Grundschulen die Möglichkeit, einen kostenfreien waldpädagogischen Tag pro Jahr zu erleben. „Wald bedeutet Leben – und genau das möchten wir den Kindern zeigen“, sagt Steffen Müller. Direkt am See gibt es einen Naturlehrpfad, Waldspielplatz und Niedrigseilgarten. Im Vorjahr kamen rund 10.000 Kinder. Bereits seit 1992 werden Ausstellungen im Ahrensburger Marstall präsentiert. Ebenfalls seit 1992 wird jährlich ein Kunststipendium in der Trittauer Wassermühle vergeben, in der auch Ausstellungen sind.

Förderung von Projekten im Bereich der Mildtätigkeit als Hauptziel

Die Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn vergibt Jahresstipendien: Christoph Faulhaber kann derzeit in Tritt­au arbeiten.

Foto: Elvira Nickmann

Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg: Seit 1932 unterstützt die Sparkasse den Erhalt des 1585 erbauten Renaissancegebäudes. Die Stiftung wurde 2007 gegründet, um das Ensemble mit dem Marstall dauerhaft zu sichern. Das Kapital wurde durch Zustiftungen deutlich erhöht. Die Erträge fließen bevorzugt an die Stiftung Schloss Ahrensburg, die Trägerin des Schlosses ist.

Sparkassen-Stiftung Matthias-Claudius-Kirche Reinfeld: Das Gotteshaus wurde 1636 aus den Steinen einer im Jahr zuvor zerstörten Klosterkirche erbaut. Hauptaufgabe ist, das für die Stadt bedeutsame historische Gebäude auch als Veranstaltungsraum für Konzerte und Lesungen zu erhalten.

Sparkassen-Stiftung Barockgarten Jersbek: Der Park und das Gut wurden etwa 1726 bis 1740 angelegt. Weil sich die Anlage in Privatbesitz befindet, ist das Herrenhaus nicht zugänglich. Der Barockgarten ist für Besucher geöffnet.

Sparkassen-Sozialstiftung Stormarn: Die Förderung von Projekten und Organisationen im Bereich der Mildtätigkeit ist das Hauptziel. Seit 2007 wird das Frauenhaus in Ahrensburg in großem Umfang unterstützt.

Gemeinnützige Projekte in Kunst und Kultur sowie Natur und Umwelt

Sparkassen-Stiftung Jugendgästehaus Lütjensee: Das mehr als 36.000 Quadratmeter große Areal des Kreisjugendrings hat sich zum beliebten Veranstaltungs-, Urlaubs- und Bildungszentrum entwickelt. Die 2008 gegründete Stiftung sichert Sanierung und Betrieb.

Sparkassen-Stiftung Kulturzentrum Wassermühle Trittau: Die denkmalgeschützte Mühle wurde 1701 erbaut und war bis 1963 in Betrieb. Sie gehört der Gemeinde und ist seit 1992 Kulturzentrum. Die 2010 gegründete Stiftung fördert den Erhalt und Veranstaltungen.

Sparkassen-Verein in Bad Oldesloe: Die 42 Vereinsmitglieder repräsentieren die 42 Gründer der Spar- und Leihkasse der Stadt Bad Oldesloe. Hinzu kommen der Bürgermeister und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Auf Antrag werden gemeinnützige Projekte in Kunst und Kultur, Natur und Umwelt, Sport, Soziales, Heimatpflege sowie der Jugend und Altenhilfe gefördert.