Ahrensburg. Seit Mitte März haben die Ausgabestellen der Tafeln im Kreis Stormarn wegen der Coronakrise geschlossen. Auch in den kommenden Wochen bleibt das so. Um wenigstens einen kleinen Teil der bedürftigen Menschen unterstützen zu können, bietet die Ahrensburger Tafel nun zwei Sonderaktionen an. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wollen lang haltbare Lebensmittel in Tüten und unter Beachtung der angeordneten Sicherheitsvorschriften unter freiem Himmel bereitstellen.

Zwei Lebensmittelausgaben in Bargteheide und Ahrensburg

Die Lebensmittelausgaben sind in Bargteheide für Dienstag, 7. April, von 14 bis 16 Uhr auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule (Alte Landstraße 55) sowie in Ahrensburg für Donnerstag, 9. April, von 14 bis 16 Uhr vor dem Peter-Rantzau-Haus (Manfred-Samusch-Straße 9) geplant.