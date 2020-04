Oststeinbek. Einkaufshilfe für Senioren ist in Zeiten der Coronapandemie gefragt. Dazu hat der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes auch den Oststeinbeker Ortsverein, der 310 Mitglieder zählt, ermuntert. „Wir hätten das auch gern umgesetzt, sind von der Altersstruktur aber so aufgestellt, dass wir es nicht leisten können“, sagt Oststeinbeks DRK-Vorsitzender Harald Evensen. Die 22 aktiven Helfer sind zwischen 61 und 86 Jahre alt. Sie gehören zur Risikogruppe und haben Angst, sich während des Einkaufs mit dem Virus zu infizieren.

Bedarf einer Einkaufshilfe sei im Ort durchaus vorhanden

Mit dem Problem, jüngere Menschen für ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen, steht das Rote Kreuz in der 9000-Einwohner-Gemeinde nicht allein da. Wie berichtet, haben auch die Tafeln Nachwuchssorgen.

„Mich haben schon drei Personen angefragt wegen der Einkaufshilfe. Bedarf ist durchaus vorhanden im Ort“, sagt Evensen (73), der seit elf Jahren an der Spitze der Organisation steht und sich 2021 aus dem Vorstand verabschieden will. Er selbst gehe derzeit nur einmal in der Woche in den Supermarkt, trage dabei Schutzhandschuhe. Auch seine Mitstreiterin Bärbel Buhrmester, die seit einem Jahr für das Rote Kreuz arbeitet, geht derzeit ungern in den Supermarkt. Sie vermisst es, den Senioren zu helfen und ihnen eine schöne Zeit zu bescheren. Denn momentan sind die DRK-Aktivitäten auf Eis gelegt. Die Begegnungsstätte an der Möllner Landstraße ist geschlossen. Dort bietet der Ortsverein sonst Seniorengymnastik, Tanzen, Gedächtnistraining, Frühstücksbuffet und zum Beispiel Mittagessen an.

Vorstand auf auf Hilfe von jüngeren Menschen

Beim Blutspendetermin, der für Mai geplant ist, darf Buhrmester ebenfalls nicht der gewohnten Tätigkeit nachgehen. Normalerweise bereitet sie den Imbiss zu. Das ist jedoch wegen Corona untersagt. Auch die Jahreshauptversammlung muss wegen der Epidemie verschoben werden. Deswegen bleibt Birgit Behn (76) länger als geplant im Vorstand, aus dem sie sich nach 20 Jahren zurückziehen will. Über Corona sagt sie: „Ich hoffe, dass die jetzige Situation manch jungen Menschen zum Nachdenken bringt und sich der eine oder andere künftig bei uns ehrenamtlich engagiert.“

Oststeinbeker Senioren werden von der Kirche unterstützt

Evensen, der die Einkaufshilfe vorerst gestrichen hat, gibt die Hoffnung nicht auf, zeitnah jüngere Mitstreiter zu finden und den Service doch noch anzubieten. Interessenten können sich bei ihm unter Telefon 040/712 12 18 melden.

Oststeinbeker Senioren, die nicht in Lebensmittelgeschäfte gehen wollen, werden derzeit von der Kirche unterstützt. Pastorin Sabine Spirgatis konnte zwei ehemalige Konfirmanden dafür gewinnen, Einkäufe für ältere Menschen zu erledigen. „Es haben schon einige Oststeinbeker auf das Angebot zurückgegriffen“, sagt die Geistliche. Sollte die Nachfrage steigen, wäre es kein Problem, weitere Jugendliche aus einer Konfirmandengruppe zu aktivieren.