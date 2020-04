Ahrensburg. Im Kreis Stormarn ist ein weiterer Mensch an dem Coronavirus gestorben. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um einen über 80 Jahre alten Mann. Zuvor war bereits ein Mann um die 70 gestorben. Die Zahl der Corona-Infizierten stieg kreisweit auf 175.

Ahrensburger Kaufleutevereinigung organisiert Lieferdienst

In der Drive-in-Station in Ahrensburg wurden in den ersten vier Tagen 99 Stormarner auf das Virus getestet. „Die Abläufe werden schrittweise angepasst, um möglichst bald auf die maximale Zahl zu kommen“, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn. „Sorgfalt geht vor Schnelligkeit.“ Bis zu 250 Rachenabstriche pro Tag sollen später möglich sein.

Unterdessen hat die Ahrensburger Kaufleutevereinigung Stadtforum mit anderen Vereinen und Verbänden einen kostenlosen Lieferdienst organisiert. Er soll in der kommenden Woche starten. Die Idee: Händler und Gastronomen verkaufen ihre Ware über das Internet oder am Telefon, bringen die bestellten Produkte dann ins Peter-Rantzau-Haus. Von dort werden sie in Fahrzeugen der Arbeiterwohlfahrt ausgeliefert. Am Steuer sitzen Helfer, unter anderem aus Ahrensburger Sportvereinen.

Bund für Umwelt und Naturschutz appelliert an Schleswig-Holsteiner

Die Kunden können das Geld für die Waren abgezählt in einem Umschlag an den Lieferanten übergeben oder per Rechnung bezahlen. Der Service ist für die Kunden und auch die Geschäfte kostenfrei. Kaufleute und Gastronomen können sich unter der Telefonnummer 0176/30 52 95 89 und per E-Mail an info@ahrensburger-stadtforum.de anmelden. Kunden erhalten im Internet unter www.ahrensburger-stadtforum.de eine Übersicht, welche Geschäfte und Restaurants mitmachen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz appelliert an die Menschen in Schleswig-Holstein, solche Angebote vor Ort zu nutzen. „Jetzt ist Zusammenhalt gefragt“, sagt Geschäftsführer Ole Eggers. „Dazu gehört auch, das eigene Kaufverhalten weiterzuentwickeln und auf ökologische und regionale Erzeugnisse umzusteigen. Damit rette ich Umwelt und Arbeitsplätze in einem.“

Zu Ostern werde es wohl uneinsichtige Menschen geben

Um die Altenheime besser zu schützen, hat die Landesregierung die Regelungen für die Einrichtungen noch einmal verschärft. So dürfen neue Bewohner künftig erst nach zweiwöchiger Quarantäne aufgenommen werden. „Hierfür müssen die Einrichtungen Voraussetzungen schaffen oder Ausweicheinrichtungen nutzen“, heißt es.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt, dass die Landesregierung in Schleswig-Holstein jetzt auch einen Bußgeldkatalog einführen will. Wie berichtet, können die Ordnungsämter in Stormarn bislang kein Bußgeld bei Verstößen gegen die Coronaregeln verhängen, weil ihnen die Rechtsgrundlage fehlt. „Polizei und Ordnungsbehörden brauchen eine klare und verstehbare Handlungsleitlinie“, sagt der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger. „Leider funktioniert Überwachung nicht nur durch Überzeugung, wir brauchen auch deutliche und abschreckende Sanktionsmöglichkeiten.“ Gerade zu Ostern und bei wärmerem Wetter werde es uneinsichtige Menschen geben, die mit ihrem Verhalten das Leben anderer gefährdeten.