Bad Oldesloe. Etliche Werkzeuge und Zubehör konnten Einbrecher erbeuten, die in ein Oldesloer Gartenhaus eindrangen. Die unbekannten Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen 21 Uhr am Mittwoch, 1. April, und 14.30 Uhr am Dienstag, 2. April, gewaltsam Zugang zu dem Holzhaus, das zu einem Wohnhaus gehört und an der Lübecker Straße liegt.

Oldesloer Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Den Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände schätzen die Beamten auf Tausende Euro. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt um Hinweise von Zeugen. Wer innerhalb besagten Zeitraums etwas Verdächtiges gesehen hat oder sonstige Angaben zu der Tat machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 04531/50 10 melden.