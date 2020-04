Barsbüttel. Sie spielen normalerweise vor Tausenden Zuschauern auf Stadtfesten und auch der Kieler Woche. Aber wegen der Coronapandemie sind solche Auftritte der Barsbütteler Band Coverpiraten auf Eis gelegt. Bis in den Juni haben Veranstalter den Musikern abgesagt und Buchungen zurückgezogen. Den Verlust beziffert Sänger Tom Witt auf rund 20.000 Euro. Fans können die Band an diesem Freitag trotzdem sehen. Auf ihrer Facebook-Seite geben die Coverpiraten heute ab 18 Uhr per Livestream ein Konzert.

Dafür ziehen die Musiker in eine Lagerhalle in Barsbüttel, die ihnen eine Eventagentur kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Auf 400 Quadratmetern haben Witt und Christoph Meyer-Janson binnen drei Tagen ein Studio errichtet. Das Besondere: Es ist in sechs Bereiche unterteilt, in jedem kommt nur ein Bandmitglied unter. Die Räume trennt eine ein Meter dicke Holzwand samt Bauzaunplane, um eine mögliche Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden. Das Abteil des Schlagzeugers ist noch einmal extra mit Dutzenden Eisboxen zwecks Schallschutz isoliert.

Die Musiker werden die Halle getrennt betreten und sich bei dem Konzert auch nicht sehen. Der technische Aufwand ist enorm, mehr als ein Kilometer Kabel wurden verlegt. Zuhörer haben die Möglichkeit, der Band ein Trinkgeld zu spenden. Die Coverpiraten wollen auch befreundeten Gruppen die Möglichkeit bieten, dort zu spielen.