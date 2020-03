Ammersbek. Das Vereinsheim der Tennissparte des SV Timmerhorn-Bünningstedt ist durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Sie schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Das Gebäude in Ammersbek wird auch von den Fußballern genutzt. Zudem ging ein Fahrradschuppen der Grundschule Bünningstedt in der Straße Steenhoop in Flammen auf.

Die Feuerwehr wurde am Montagabend gegen 20.12 Uhr alarmiert. Rund 80 Kräfte waren vor Ort, unter anderem auch aus Bargteheide. Der Vereinsvorsitzende Nico Thieme (46), der nur einen Kilometer vom Vereinsheim entfernt wohnt, hörte die Sirenen und machte sich sofort auf den Weg. Er sagt: „Als ich ankam, stand das Haus in Vollbrand. Die Flammen waren höher als neun Meter.“

Der Club zählt mehr als 200 Mitglieder, für die Sommersaison haben sich rund 70 Kinder und Jugendliche für das Training angemeldet. Derzeit ist der Sportbetrieb wegen der Coronapandemie ausgesetzt. „Es wird sehr viel Arbeit auf uns zukommen, das wird eine Saison mit sehr wenig Tennissport hier“, sagt Thieme. Auch Bürgermeister Horst Ansén war am Montagabend zum Tatort geeilt und auch am Dienstagmorgen zugegen.

Das Gebäude ist zwar versichert, dennoch hofft Thieme auf Unterstützung der Gemeinde. Denn ein Wiederaufbau in nur wenigen Wochen ist ausgeschlossen. Damit sich die Sportler umziehen können, denkt Thieme über das Anmieten von Containern nach.