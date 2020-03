Grosshansdorf. Eine Frau aus Delingsdorf wurde am Montag, 30. März, in Großhansdorf überfallen. Die 52-Jährige war gegen 12.25 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, ging um einen Teich im Park Manhagen spazieren. Dort näherte sich ihr ein Jogger. Der Mann lief an ihr vorbei und griff dabei nach der Handtasche, die sie über der Schulter trug. Zunächst hielt die Delingsdorferin an ihrer Handtasche fest, überließ sie dem unbekannten Täter jedoch, als dieser begann, ihr zu drohen. Der Kriminelle flüchtete mit seiner Beute in Richtung Hansdorfer Landstraße.

Der unbekannte Täter sprach fließend deutsch

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen. Der Täter wird vom Opfer als männlich beschrieben, zwischen 25 und 30 Jahre alt sowie kräftig. Er sprach fließend deutsch, trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Funktionsjacke, eine schwarze Jogginghose, helle Turnschuhen sowie einen grauen Kapuzenpullover. Weiterhin trug er eine weiße Atemschutzmaske.

Die geraubte Handtasche der Marke Marc O’Polo ist cognacfarben. In ihr befand sich ein schwarzes Portemonnaie. Wer Hinweise zu der beschriebene Person oder dem Sachverhalt erteilen kann, soll sich unter der Telefonnummer 04102/80 90 bei der Polizei melden.