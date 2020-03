Glinde. Zu zwei versuchten Einbrüchen kam es in der Nacht von Sonntag, 29. März, auf Montag, 30. März, in Glinde. Der erste ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der Möllner Landstraße. Dort vernahm ein Anwohner Geräusche, die ihn an einen Winkelschleifer erinnerten. Weil er vermutete, dass der sich in der Nähe befindliche Kiosk aufgebrochen wird, informierte der Mann die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute in Richtung Gelhornpark. Wie sich herausstellte, hatten es die Kriminellen nicht auf den Kiosk abgesehen, sondern auf den davor stehenden Zigarettenautomaten. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei Kripo melden

Etwa eine halbe Stunde nach dem versuchten Aufbruch des Zigarettenautomaten gegen 3 Uhr gab es einer weitere Tat. Bislang unbekannte Täter versuchten in der knapp zwei Kilometer entfernten Wilhelm-Bergner-Straße in den Verkaufsraum der team-Tankstelle einzudringen. Dazu benutzten die Kriminellen zwei mitgebrachte Gullydeckel, die sie gegen die Glasschiebetür am Eingang warfen. Die Scheiben hielten diesem Einbruchsversuch allerdings stand. Die Täter ließen daher von ihrem Vorhaben ab und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Darüber, ob es sich bei den Tätern an der Möllner Landstraße und der Wilhelm-Bergner-Straße um dieselben handelt, kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Um die Fälle aufklären zu können, bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das in Verbindung mit den Taten stehen könnte, soll sich telefonisch bei der Reinbeker Kripo melden unter der Telefonnummer 040/727 70 70.