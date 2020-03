Ahrensburg. Die Französin Sara Bernet hat das geschafft, wovon andere nur träumen: Sie ist mit ihrem Fahrrad in zweieinhalb Jahren einmal um den Globus gefahren. Sie hat bewiesen, „das die Welt gar nicht so unbezwingbar ist, wie alle immer sagen.“ Zur Zeit arbeitet sie als Französischlehrerin an der Volkshochschule in Ahrensburg. Dem Abendblatt hat sie erzählt, was sie auf ihrer Reise so alles erlebt hat.

Zu Beginn schwebt Bernet vor, Welt per Fuß zu erkunden

Sara Bernet in der Volkshochschule Ahrensburg.

Foto: Pia Rabener

Sara Bernet wurde 1988 in einem kleinen Ort 100 Kilometer entfernt von Dijon im Burgund geboren. „Schon als Teenager wollte ich zu Fuß die Welt umreisen“, sagt die heute 31-Jährige. Als sie mit 25 Jahren ihren Freund Matthieu Gauvain kennenlernt, lässt sie ihn an ihrem Traum teilhaben. Sie planen die Reise gemeinsam.

Nach dem Abschluss seines Studiums soll es 2013 losgehen, Bernet packt die Rucksäcke, kündigt ihren Job. „Wir hatten schon an mehreren Orten in Frankreich gelebt und sind nie lange in einer Stadt geblieben“, meint sie. Da Bernet und Gauvain bereits mehrere Kurzreisen mit Wandern verbracht hatten, schwebt ihnen zu Beginn vor, die Welt zu Fuß zu erkunden. „Aus den Informationen durch Internetblogs und Bücher haben wir aber schnell das Fahrrad als geeignetes Transportmittel herausfiltern können“, erinnert sich die 31-Jährige. So konnte das Duo trotz Gebirge viel Strecke zurücklegen.

In kurzer Zeit lernt das Paar 30 Familien kennen

Eine zweiwöchige Probefahrt führt sie im Januar 2013 den Canal du Midi entlang, danach folgt die Erkenntnis: „Wir brauchen dringend bessere Fahrräder.“ Als die bestellten Räder schon Ende Januar statt im Frühjahr geliefert werden, starten die beiden ihre Reise früher als geplant. „Wir hatten sowieso kein Geld, warum also nicht direkt losfahren?“, sagt Bernet mit einem Lächeln.

Bernet im Dialog mit Kindern einer Schule in Süd-China.

Foto: Bernet

Mit einem Wurfzelt und zwei Fahrrädern mit großen Satteltaschen brechen die Globetrotter in Richtung Orient auf. Sie legen täglich 50 Kilometer zurück und planen im Sommer in Kirgistan zu sein. In ihrem Heimatland ist das Paar von der Gastfreundschaft der Franzosen überwältigt. „Über die Warm Showers-App findet man den Wohnsitz von gleichgesinnten Fahrradreisenden, die ihren Gästen ein Bett, eine warme Mahlzeit und eine heiße Dusche bieten“, sagt Bernet. Auf diese Weise hätten sie innerhalb kürzester Zeit mehr als 30 Familien kennengelernt, nehmen von ihnen viele Tipps für die Weiterreise mit.

„Dann kam die erste Landesgrenze und wir merkten sofort den Unterschied“, berichtet sie. Schon 100 bis 200 Kilometer vor der Grenze sei oft Italienisch zu hören gewesen. Wären sie mit dem Zug oder dem Auto unterwegs gewesen, hätten sie dieses Phänomen nicht erlebt, da ist sie sich sicher.

Fünf Monate reisten sie und ihr Freund durch die Region

Es geht weiter nach Italien, vom Norden in den südlichen Teil des Landes, über Griechenland in die Türkei. Mittlerweile sind vier Monate vergangen. „Wir waren nur zu zweit unterwegs, fuhren einfach immer weiter und trafen in den kleinen Dörfern auf neugierige Menschen“, erinnert sich die Wahl-Hamburgerin.

Die Reise führt die Weltenbummler am Schwarzen Meer entlang, durch Georgien und Aserbaidschan. Sara schwärmt von Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgistan: „Ein echtes Paradies für Fahrradfahrer.“ In Usbekistan erlebten die beiden dann ihren persönlichen Höhepunkt: „Man erzählte uns, dass der Aralsee ein beinahe komplett ausgetrocknetes Seebett besäße. Wir haben uns natürlich sofort auf den Weg gemacht und zwischen Muscheln und Fossilien unser Zelt aufgeschlagen“

Fünf Monate reisten sie und ihr Freund durch die Region, werden geprägt von Kultur und Menschen. Sara sagt: „In der Türkei dachten wir uns, dass mit der Grenze nach Asien auch der Kulturschock einhergeht. War aber nicht so, erst als wir in China ankamen, fühlten wir uns wie in einer Parallelwelt.“ Zwischen Chinesen und Mitteleuropäern, wie sie es seien, bestehe ein derartig großer kultureller und sozialpädagogischer Unterschied, das habe sie wirklich erstaunt, so die Französin.

Nach 22.000 Kilometern reist Bernet allein

Sarat Bernet und Matthieu Gauvain in dem Moment, als sie die 20.000 Kilometer-Marke geknackt haben.

Foto: Pia Rabener

In China, es ist mittlerweile wieder tiefster Winter, halten sich Sara und Matthieu südlich. Den Plan, immer gen Osten zu reisen, verwerfen sie, orientieren sich Richtung Neuseeland. Sie durchqueren Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Malaysia und Indonesien, machen Halt in Australien. „In der Australischen Wüste gab es kaum Radwege und viele Autos. Wir mussten auf normalen Straße fahren“, erinnert sich die 31-Jährige. Die Trucker duldeten Fahrräder auf der Straße nicht, so seien die beiden häufig von den Fahrern angehupt, beschimpft und von der Fahrbahn gedrängt worden. „Bis heute gehen mir die Bilder der totgefahrenen Kängurus nicht aus dem Kopf“, sagt sie. So machen sich ihr Freund und sie schnell auf nach Neuseeland. „Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir nur zwei mal je zwei Stunden geflogen“, sagt Bernet. Sie ist stolz darauf, dass sie es mit dem Fahrrad bis ans andere Ende der Welt geschafft hat.

Mittlerweile liegen 20 Monate sowie 22.000 Kilometer auf dem Rad hinter dem Paar. „In Neuseeland trennten sich Matthieus und meine Wege. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt mehr arbeiten und nur noch zwei Monate reisen, um für die letzte Etappe mehr Geld zu haben“, erinnert sich die 31-Jährige. Sie versucht sich im Trampen, das Radfahren kommt ihr allein zu einsam vor. Letztlich bleibt sie noch drei Monate in Neuseeland, fliegt dann von dort nach Oakland/San Francisco. „Ich bin abends losgeflogen und kam ungefähr zur selben Zeit in Amerika an“, so Bernet. An der Küste entlang trampt sie gen Norden bis nach Kanada, durchquert das Land bis Neufundland. „Mein letzter Flug führte von dort nach Irland.“ Mit dem Schiff läuft sie im französischen Heimathafen Cherbourg ein.

Sara Bernet hat mit 31 Jahren schon mehr Länder der Welt bereist als andere ihr ganzes Leben. Mittlerweile lebt sie in Hamburg, unterrichtet an der Volkshochschule in Ahrensburg Französisch, zumindest für dieses Semester. Sie weiß noch nicht, wo es sie in Zukunft hinzieht. Sie lässt sich weiter treiben in der Welt, von der sie schon so viel gesehen hat.