Bad Oldesloe. Die Coronapandemie stellt Sterbende und Sterbebegleiter vor große Herausforderungen. Um die sozialen Kontakte zu vermindern und so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sind Sterbebegleitungen im Pflegeheim oder Krankenhaus derzeit untersagt. Der ambulante Hospizdienst „DaSein“ aus Bad Oldesloe möchte Menschen, die am Lebensende Untersützung benötigen, deshalb jetzt per Telefon, Brief oder E-Mail beistehen.

Auch per E-Mail ist der Verein erreichbar

Dazu hat der Verein seine Telefonsprechzeiten erweitert. Am Montag und Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr, am Dienstag von 10 bis 15 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr stehen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter unter Telefon 04531/80 07 50 mit einem offenen Ohr zur Verfügung, per E-Mail sind sie unter hospizbewegung-od@t-online.de erreichbar. Die Experten beraten zu Themen wie Umgang mit schwerer Krankheit, Abschiednehmen und führen Trauergespräche.