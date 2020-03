Trittau. Die Gemeinde Trittau stellt im Internet unter der Adresse www.trittau.de alle wichtigen Informationen für die Bürger zur Verfügung. Neuigkeiten gibt’s auch über die Facebook-Seite von Bürgermeister Oliver Mesch. Obwohl die Verwaltung eingeschränkt arbeitet, sind die Mitarbeiter telefonisch, per E-Mail oder Brief erreichbar. Sollte zu einem Anliegen ein Vor-Ort-Termin erforderlich sein, muss dieser zuvor mit dem Sachbearbeiter oder der Zentrale (Tel. 04154/807 90) vereinbart werden. Der Bürgermeister bittet darum, vor einer Terminvereinbarung zu prüfen, ob das Anliegen so dringend ist, dass es sich nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben lässt.

Bürgermeister bittet um Unterstützung des Einzelhandels

Oliver Mesch appelliert zudem an die Bürger, die ansässigen Gewerbebetriebe, Geschäfte und Restaurants zu unterstützen. Viele würden einen telefonischen Bestell-, Liefer- oder Abholservice oder den Kauf von Gutscheinen anbieten. Jeder, der die Angebote in Anspruch nehme, könne auf diese Weise einen Beitrag dazu leisten, dass „unsere lokalen Geschäfte durch diese schwere Zeit kommen“, so Mesch.