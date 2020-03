Bad Oldesloe. Am Montag hat sich die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Stormarn auf 60 erhöht. Fünf Personen befinden sich nach Behördenangaben in stationärer Behandlung, alle anderen in häuslicher Quarantäne. In ganz Schleswig-Holstein wurden inzwischen 467 Menschen positiv auf Covid-19 getestet, 31 mehr als noch am Sonntag.

Ahrensburg und Bargteheide beauftragen zusätzliche Sicherheitsdienste

Bereits zum Wochenende hatte der Kreis seine Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft. Danach durften sich nur noch fünf Personen zusammenfinden, die nicht Verwandte ersten Grades sind oder in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die Regelung galt ausdrücklich auch für Zusammenkünfte im öffentlichen Raum. Dennoch musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei Corona-Partys in Bargteheide auflösen. „Die meisten Bürger verhielten sich bei Ansprachen durch unsere Kollegen aber einsichtig und kooperativ“, so Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Insgesamt habe es neun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gegeben.

Unterdessen haben die Städte Ahrensburg und Bargteheide zusätzliche Sicherheitsdienste beauftragt, um die Ordnungsämter bei den Kontrollen des am Montag noch einmal verschärften Kontaktverbots – jetzt dürfen nur noch zwei Personen gemeinsam unterwegs sein – zu unterstützen. „Ziel ist es, die Kontrollen seitens der Polizei auf Schulhöfen sowie Sport- und Spielplätzen zu unterstützen“, so Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht.

Verstöße gegen Auflagen könnten nicht geduldet werden

Bereits in der Vorwoche hatten Mitarbeiter der Sicherheitsfirma die Lage vor dem Rathaus überwacht. Jetzt stünden Aufklärung und Information an erster Stelle. „Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, müssen soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden, auch wenn’s schwer fällt“, so Kruse-Gobrecht. Verstöße könnten nicht geduldet werden.