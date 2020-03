Bargteheide. Die erheblichen Einschränkungen im Alltag durch den grassierenden Coronavirus stellt dieser Tage insbesondere Senioren und Mitbürger anderer Risikogruppen vor besondere Herausforderungen. Ob bei Einkäufen, beim Gassi gehen oder bei anderen Besorgungen – helfende Hände bedeuten in vielen Fällen eine willkommene Unterstützung. „Viele wollen helfen. Es haben sich bei uns in den vergangenen Tagen immer wieder Menschen gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben“, berichtet der Bargteheider Pastor Jan Roßmanek.

Deshalb haben sich die evangelische Kirchengemeinde, die Stadtverwaltung und das Amt Bargteheide-Land nun zusammengetan, um die Angebote unter dem Dach des Familienzentrums zu bündeln und zu koordinieren. „Zugleich muss bei jedem Engagement die hohe Ansteckungsgefahr bedacht werden und eine gegenseitige Abstimmung gewährleistet sein“, so Sabine Wiechern vom Familienzentrum.

Helfer können sich ab sofort registrieren lassen

Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht begrüßt den Vorstoß der Kirchengemeinde. Sie sagt: „Mit der Feuerwehr koordinieren wir die übergeordnete Lage. Da ist es sinnvoll, dass wir jetzt zusätzlich eine zentrale Anlaufstelle für die Nachbarschaftshilfe haben.“ Das Rathaus werde diese Arbeit personell unterstützen: „Kommune, Feuerwehr, Familienzentrum – in diesem Dreigespann sind wir wirklich gut aufgestellt.“

Bargteheider und Nachbarn aus dem Amt, die helfen wollen, können sich ab sofort telefonisch unter 04532/50 25 15 oder per Mail an familienzentrum@kirche-bargteheide.de im Familienzentrum melden und sich dort registrieren lassen. Das gleiche gilt für alle Bürger, die Hilfe benötigen. Sabine Wiechern organisiert dann die nächsten Schritte im Helfernetzwerk. „Wir nutzen dabei unsere freien Ressourcen, beraten und koordinieren die Einsätze“, so Wiechern.

Familienzentrum weitet seine Sprechzeiten aus

Telefonisch erreichbar ist das Familienzentrum fortan montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, sowie dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Ansonsten steht ein Anrufbeantworter bereit, das Postfach wird regelmäßig gesichtet. „Welche Aufgaben und Herausforderungen sich in den kommenden Wochen noch stellen, wird sich zeigen. Wir werden dann gemeinsam an Lösungen arbeiten“, verspricht Pastor Jan Roßmanek.