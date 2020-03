Ammersbek/Bad Oldesloe. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Stormarn ist am Donnerstag (15 Uhr) auf 21 gestiegen. Am Mittwoch waren 17 Infizierte gemeldet, am Dienstag elf. Zwei Betroffene liegen im Krankenhaus, die anderen sind in häuslicher Quarantäne. Ein Erkrankter ist bereits wieder gesund, sodass die Isolation beendet wurde.

„Nicht hamstern, lieber für den Nachbarn mit einkaufen“

Stormarner Bürgermeister appellieren daran, alle Einschränkungen zu akzeptieren. „Es ist wichtig, dass Sie sich daran halten, zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihrer Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen und Kolleginnen“, schreibt Ammersbeks Verwaltungschef Horst Ansén an die Bürger. Er beobachte Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Hilfsangebote über soziale Medien, Fahr- und Einkaufsdienste für Nachbarn. „Genau das brauchen wir jetzt: Solidarität und Unterstützung für andere, ohne sich selbst ins Risiko zu begeben.“

„Greifen Sie zum Telefon und fragen den Nachbarn, ob Unterstützung benötigt wird. Bitten Sie selbst um Unterstützung, wenn Sie sie benötigen“, so Ansén. Seine Bitte: „Nicht hamstern, lieber für den Nachbarn mit einkaufen. Keine falschen Meldungen verbreiten, lieber aufklären. Nicht meckern, lieber anpacken.“

Es seien nach wie vor größere Ansammlungen zu verzeichnen

Der Oldesloer Bürgermeister Jörg Lembke erinnert daran, dass man Zeit gewinnen müsse: „Insbesondere geht es um den Schutz der älteren und kranken Mitmenschen in unserer Stadt.“

In Ahrensburg ist das offenbar nicht überall angekommen. „Es sind nach wie vor größere Ansammlungen Jugendlicher zu verzeichnen, die sich ohne den empfohlenen Abstand von mindestens 1,50 Metern auf engsten Raum aufhalten“, sagt Rathaussprecher Fabian Dorow. Die Ausbreitungsdynamik des Virus könne aber nur verlangsamt werden, indem vermeidbare soziale Kontakte auch tatsächlich vermieden werden. Das sollten auch jüngere Leute einsehen.