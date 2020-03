Bargteheide. In einem Fenster des Restaurants Due Fratelli in Bargteheide hängt seit Mittwoch ein Plakat mit einem für die Branche ungewöhnlichem Angebot: gratis Pizza für Familien mit Kindern und Senioren in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. Dort ist auch zu lesen, dass für den kostenlosen Lieferdienst für ältere Menschen und solche in Quarantäne noch Freiwillige für den Lieferdienst gesucht werden. Die Aktion ist keine werbewirksame Masche, sondern ein ernst gemeintes Hilfsangebot, für das der Familienbetrieb etliche Tausend Euro ausgibt. Und wie gut die Aktion bei den Kunden ankommt, zeigt sich bereits am Donnerstagmittag. Um 13.15 Uhr hat das Restaurant bereits 60 Pastagerichte und 110 Pizzen ausgeliefert.

Familienbetrieb will Bargteheidern in schwieriger Zeit helfen

Bei der großen Aufgabe wird Inhaber Mirljind Salihi von seinen Eltern, einem Cousin, dem vierköpfigen Küchenteam und freiwilligen Helfern unterstützt. Sein Vater Vali Salihi erzählt dem Abendblatt, wie er auf die Idee zu der Aktion kam: „Ich habe spontan an die Bürger von Bargteheide gedacht. Wir sind jetzt vier Jahre hier und die ersten beiden waren schwierig. Aber viele Bargteheider haben an uns und unser Restaurant geglaubt und uns unterstützt.“

Mit der Aktion wolle sich der Familienbetrieb dafür erkenntlich zeigen und seinerseits den Bargteheidern in der schwierigen Zeit der Coronakrise helfen. Salihi hat für das Vorhaben zwei Tonnen Mehl und eine Tonne Pasta geordert. Es sei zwar vorerst für zwei Wochen geplant, aber: „Falls die Situation so bestehen bleibt, haben wir auch noch eine Reserve“, sagt Vali Salihi. Gedacht sei die Aktion für Senioren und Familien mit Kindern, aber auch Polizisten, Feuerwehrleute und medizinisches Personal im Einsatz würden beliefert.

Wer möchte, kann das Vorhaben unterstützen

Salihi berichtet von einer großen Bestellung aus einem Seniorenheim. Bei Lieferung stellte sich heraus, dass sie gar nicht für die Senioren, sondern für die Angestellten gedacht war, die Lust auf Gratis-Pizza hatten. „Wir kontrollieren nicht, ob die Voraussetzungen gegeben sind“, sagt Vali Salihi. „Aber ich appelliere an die Bürger, dass nur diejenigen von diesem Angebot Gebrauch machen, die es auch nötig haben“, betont er.

Bargteheider, die zu den genannten Gruppen gehören, können das Restaurant für Bestellungen von 12 bis 17 Uhr unter Telefon 04532/204 81 67 erreichen. Wer das Vorhaben als Freiwilliger im Lieferdienst unterstützen will, kann ebenfalls telefonisch Kontakt aufnehmen. In der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr ist das Telefon für Bestellungen zahlender Kunden reserviert. Auf der Facebook-Seite des Restaurants kommentiert Nutzer Thorge Huter: „Großartige Aktion (...) Ganz, ganz stark!“

Vali Salihi wünscht sich, dass andere Gastronomen seinem Beispiel folgen. Und er zitiert Albert Einstein: „Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern.“