Grosshansdorf. Trotz der Corona-Pandemie tagen Großhansdorfs Gemeindevertreter an diesem Donnerstag, 19. März. „Es stehen Punkte auf der Tagesordnung, die sich schwer verschieben lassen“, sagt Bürgermeister Janhinnerk Voß. Zunächst soll der Verwaltungschef für seine vierte Amtszeit vereidigt werden. Der parteilose Voß war im September 2019 wiedergewählt worden. Voß: „Die Vereidigung vor der Gemeindevertretung muss erfolgen, bevor meine Amtszeit am 1. Mai endet.“ Ansonsten dürfe er das Amt nicht weiter ausführen. Anschließend wollen die Politiker den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den geänderten B-Plan für das LungenClinic-Areal an der Straße Wöhrendamm fassen, damit das Krankenhaus im Herbst mit dem Abriss und Neubau des Bettenhauses starten kann.

Auch Zuschauer sind bei der Sitzung zugelassen

Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, tagen die Gemeindevertreter nicht im Sitzungssaal des Rathauses, sondern im größeren Waldreitersaal (Barkholt 64). Voß: „Die Fraktionen haben sich verständigt, bei Erhalt der Proportionen in verminderter Stärke anwesend zu sein.“ Zuschauer sind zugelassen, müssen sich aber mit ihrer Anschrift in eine Liste eintragen, um Infektionsketten zurückverfolgen zu können