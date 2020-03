Reinbek. Ein Fahrzeug im Wert 22.000 Euro wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Reinbek gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 21 und 9 Uhr. Demnach entwendeten die bislang unbekannten Täter einen weißen Geländewagen des Typs „Jeep Wrangler“, der sich zur Tatzeit parkend auf einem Grundstück in der Danziger Straße befand.

Zeugen sollen sich jetzt bei der Kripo melden

Die Polizei sucht nun Zeugen – wer in besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, Hinweise zur Tat geben kann oder das gestohlene Fahrzeug gesichtet hat, soll sich unter der Nummer 040/727 70 70 bei der Kripo in Reinbek melden.