Ahrensburg. Das Coronavirus hat auch Einfluss auf den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Stormarn. Von Donnerstag, 19. März, an stellt das Busunternehmen Autokraft seine Linien im Kreis auf den Fahrplan um, der normalerweise nur in den Schulferien gilt. Auch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) passen von Montag, 23. März, ihre Linien an den Ferienfahrplan an. Konkret bedeutet das, dass die Buslinien, die für gewöhnlich ausschließlich an Schultagen befahren werden, vorerst ausfallen. Bei allen übrigen Linien entfallen all die Fahrten, die mit einem „S“ für Schultage gekennzeichnet sind.

Fahrgäste müssen sich auf weitere Änderungen einstellen

Von diesen Maßnahmen betroffen sind im Fall der Autokraft-Linien die Schulstandorte Reinfeld, Bargteheide, Bad Oldesloe, Trittau und Großhansdorf sowie die Amtsbereiche Nordstormarn, Bargteheide-Land und Bad Oldesloe-Land. Die Umstellungen der VHH betreffen im Wesentlichen die Schulstandorte Ahrensburg, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Oststeinbek, Reinbek sowie die Amtsbereiche Trittau und Siek.

Davon abgesehen müssen sich Fahrgäste der Busunternehmen auf weitere Änderungen einstellen: Autokraft setzt etwa den Fahrscheinverkauf in den Bussen aus und lässt die vorderen Türen der Fahrzeuge geschlossen. Auch die VHH bittet ihre Fahrgäste, Busse über die Hintertüren zu betreten und Tickets vor Antritt der Fahrt an einem Automaten oder online zu erwerben.