Hoisdorf. Den Kran der Baustelle auf dem Gelände der neuen Mehrzweckhalle schmückt ein bunter Kranz: Das Hoisdorfer Jahrhundertprojekt mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro feierte jetzt Richtfest. Nach Fertigstellung der Gebäudehülle geht es in den kommenden Monate an den Innenausbau.

Nach der Zusage für das Großbauprojekt am 20. März vergangenen Jahres wurde ein halbes Jahr später am 20. September der Grundstein gelegt. „Wenn wir in diesem Halbjahresrhythmus weitermachen, sind wir im Oktober fertig“, sagt Bürgermeister Dieter Schippmann von der Dorfgemeinschaft Hoisdorf. Architektin Jana Schmidt vom Büro Gebrüder Schmidt aus Bad Segeberg rechnet hingegen mit dem Abschluss der Arbeiten bis Jahresende. Sie sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Es hat keinen Frost und nur sehr viel Regen gegeben, deshalb liegen wir so gut im Zeitplan.“

Halle wird künftig vom TuS Hoisdorf, Kindergarten und Grundschule genutzt

Der Neubau ersetzt die Peter-Frensch-Halle aus den 1970er- Jahren. Mit 1630 Quadratmetern bietet er mehr als doppelt so viel Nutzfläche wie zuvor. Neben einer 200 Quadratmeter großen Allgemeinsporthalle gibt es im Erdgeschoss Räume für Kraftsport, Gymnastik und Theater. Hinzu kommen Büros, ein Besprechungsraum, Technik-, Wasch- und Lagerräume sowie eine Gastronomie. Im Obergeschoss stehen den Sportlern acht Umkleideräume sowie vier Dusch- und Toilettenräume zur Verfügung. Die Halle wird künftig vom TuS Hoisdorf, dem Kindergarten und der Grundschule genutzt.

„Wir können viele neue Sportarten anbieten. Beispielsweise eine Yoga-Klasse, aber das Personal dafür fehlt leider noch“, sagt die TuS-Vorsitzende Petra Warnick. Die 25 Fußballmannschaften, die regelmäßig an Wochenenden in Hoisdorf ihre Spiele austragen, müssen sich im Moment noch auf drei Umkleiden beschränken. „Mit den acht neuen Kabinen wird der Spielbetrieb endlich angenehmer“, so Warnick. Sie freue sich auch auf den großen Besprechungsraum, der für Vorstandssitzungen genutzt werden könne. Warnick: „Wir hoffen, dass das traditionelle Schinkenbrotessen zu Weihnachten schon im neuen Gebäude stattfinden kann.“