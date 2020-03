Ahrensburg. Er ist der erste Wurst- und Schinken-Sommelier des Landes: Demeter-Fleischermeister An-dreas Dreymann von der gleichnamigen Fleischerei mit Sitz auf dem Ahrensburger Ökohof Wulfsdorf hat just seinen zweiten Sommelier-Titel erworben. Nach bestandener Abschlussprüfung an der Fleischerakademie in Augsburg zählt Dreymann seit wenigen Tagen zu bundesweit 20 Sommeliers, die nicht nur Fleisch-, sondern auch Wurst- und Schinken-Sommelier sind. Von der Genetik über die Tierhaltung und humane Schlachtung bis hin zur anschließenden Reifung und Zubereitung des Fleischs kennt Dreymann sich mit allen Besonderheiten tierischer Produkte aus.

Viele Menschen wüssten gar nicht, wie gut Fleisch schmecken könne

„Fleisch ist mindestens genauso facettenreich wie Wein“, sagt der 48-Jährige, der sich und seine Sommelier-Kollegen als Genussbotschafter versteht, mehr noch: als „Speerspitze des modernen Fleischerhandwerks“. Seit 2016 gibt es in Deutschland die Fortbildung zum Fleisch-Sommelier für Fleischereimeister und ihre Verkaufsleiter. Vor zwei Jahren kam die Fortbildung zum Wurst- und Schinken-Sommelier hinzu. Das Ziel sei gewesen, vom Fleischer-Image mit blutiger Schürze wegzukommen, sagt Dreymann, der sich selbst als „Genusshandwerker“ bezeichnet.

Seit bald 18 Jahren betreibt er eine demeter-zertifizierte Fleischerei auf Gut Wulfsdorf, ist zudem auf 17 Hamburger Wochenmärkten präsent. Viele Menschen wüssten gar nicht, wie gut Fleisch schmecken könne, sagt der dreifache Familienvater. „Wir müssen die Gesellschaft kulinarisch resozialisieren.“ Fleisch habe sich vom einstigen Luxusgut zum Grundnahrungsmittel entwickelt, nun wandele es sich erneut, und zwar zum Genussmittel.

„Die Aromen explodieren zu reinstem Gaumensex“

Fleischermeister André Durda (50) beim Zerlegen eines Schweins.

Foto: Petra Sonntag

Ein Großteil seiner Kunden seien Flexitarier, die höchstens zweimal in der Woche Fleisch äßen. „Wenn wir uns alle so ernähren würden, hätten wir eine supernachhaltige Landwirtschaft“, sagt Dreymann. Fleisch sei immer ein Indikator für den Status in der Gesellschaft. Für die Nachkriegsgeneration sei ein gutes Stück Fleisch Ausdruck von Wohlstand gewesen. Durch die Profitoptimierung in der heutigen Massenproduktion habe das einstige Luxusgut hingegen an Wert und Qualität verloren. Wer zu ihm kommt, weiß dies umso mehr zu schätzen. Die Angusrinder, die er auf dem Gut züchtet, liefern eine Vielzahl besonderer Steakvarianten, darunter Flat Iron aus der Schulter, das in Frankreich geschätzte Bavette oder auch Skirt aus dem Zwerchfell.

Das Fleisch reift drei Wochen lang in einer Kammer mit Wänden aus Himalayasalzblöcken, die für ein optimales Raumklima sorgen. „Ein Roastbeefstrang von einer 14 Jahre alten Weidekuh, der an der Luft gereift ist, ist High-End im Geschmack“, sagt Dreymann. „Im Fett lagert sich alles ab, das gefressene Grüngras, die Milch vom Kalben. Wer das Fleisch nach dem Braten in dünnen Scheiben ungewürzt probiert, würde nicht glauben, dass es pur ist. Die Aromen explodieren zu reinstem Gaumensex.“ Beim Reifen an der Luft, auch Dry Aging genannt, bildet sich eine trockene Schicht, die das Muskelfleisch schützt und gleichzeitig die Aromen fördert. „Das Fleisch hat einen leicht nussigen Geschmack und es wird durchs Abhängen zarter.“

Seine Wurstwaren produziert Dreymann jede Woche frisch

Zu den hauseigenen Schinken-Spezialitäten zählt die „Wagyusaola“, die er aus dem Fleisch des japanischen Wagyurinds nach dem Vorbild der norditalienischen Bresaola herstellt. Auch die Erzeugnisse seiner Schweinekreuzung aus Duroc- und Hampshireschwein seien „im Tasting mindestens genauso überraschend“ wie die Rindfleischprodukte.

Seine Wurstwaren produziert er jede Woche frisch. „Wir Deutschen sind eine Wurstnation. Weltweit gibt es nirgends ein größeres Wurstsortiment.“ Von den 168 Gramm Fleisch, die ein Deutscher täglich esse, sei gut die Hälfte Wurst. Die Wulfsdorfer Hausmettwurst schmecke auch deshalb gut, weil sie schlachtwarm verarbeitet würde. Üblich sei sonst die Verarbeitung von ausgekühltem Fleisch. „Doch durch das Auskühlen geht Eigengeschmack verloren. Das kann später kein Gewürz aufwiegen“, sagt Dreymann. Seine „Thyringer“ habe durch die schlachtwarme Weiterverarbeitung deshalb einen eher süßlichen Geschmack sowie einen hohen PH-Wert.

Dreymann beschäftigt gut 20 Mitarbeiter

Bei der Produktion verzichtet er auf geschmacksverstärkende Zusätze wie Nitrit, Ascorbinsäure, Phosphat, Glutamat, Hefeextrakt oder Laktose. Für Dreymann heißt der Trend: Zurück zu den Wurzeln. „Der Ursprung ist die Zukunft“, ist der Sohn eines Fleischermeisters überzeugt. „Zwischen hungrig und satt steht kulturell Erlerntes. Die Ernährung zu verändern, ist ein träger Prozess.“ Die wachsende Barbecue-Szene in Deutschland, ebenso wie Food-Magazine und TV-Kochsendungen, bescheren dem Unternehmer trotz der steigenden Zahl von Veganern und Vegetariern eine ungebrochene Nachfrage. „Wir haben eigentlich jedes Jahr zirka 20 Prozent mehr Umsatz.“

Für Dreymann, der gut 20 Mitarbeiter beschäftigt, ist der Grund dafür klar: „Wir verkaufen Leidenschaft und Genuss, das Stück Fleisch kommt gratis dazu“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Zehn Schweine und vier Rinder aus eigener Züchtung sowie hinzugekauftes Bio-Geflügel und Salzwiesen-Lämmer von der Küste gehen bei ihm wöchentlich über den Tresen.

Wenn die Grillsaison beginnt, veranstaltet der Fleisch-Sommelier wieder Barbecue-Tastings in Wulfsdorf. Dann bringt er den Teilnehmern die variantenreiche Zubereitung von Grillgut näher. „Mancher hat hier Aha-Erlebnisse, die sein Essverhalten nachhaltig verändern.“